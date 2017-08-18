Home LegaBasket L'Italbasket vola verso Tolosa dove affronterà Montenegro, Belgio e Francia

di Redazione 18/08/2017

L'Italbasket sarà attesa da una tre giorni di basket di alto livello che testerà il livello della condizione psico-fisica del team allenato da coach Messina. L'Italbasket di Ettore Messina ha sostenuto l'ultimo allenamento a Roma prima di prendere il volo verso Tolosa dove disputerà il torneo internazionale contro Montenegro, Belgio e Francia. Il penultimo impegno che precederà l'altro torneo ad Acropoli di Atene dal 23 al 25. Poi testa, cuore e gambe saranno rivolte esclusivamente ad Eurobasket 2017 che prenderà il via il 31 agosto contro Israele a Tel Aviv. Il torneo di Tolosa sarà un test probante per capire davvero le reali condizioni della squadra allenata da coach Messina: 'Ora si alza il livello delle partite che andiamo a giocare – ha dichiarato il coach dell'Italbasket - abbiamo lavorato bene a Folgaria, a Trento e poi a Cagliari. Il nostro obiettivo è continuare sulla stessa lunghezza d’onda del primo mese di preparazione e in questa fase sarà importante rifinire la nostra condizione fisica. Dal punto di vista tecnico giocheremo contro squadre molto atletiche e con forza sotto canestro, specialmente Montenegro e Francia. Saranno tre partite molto utili per noi a due settimane dall’inizio dell’Europeo'. La prima sfida è contro il Montenegro, allenato da coach Tanjevic, una vecchia conoscenza del basket italiano. Un roster ringiovanito che affronterà Eurobasket 2017, inserito nel girone C a Cluj, insieme a Romania, Ungheria, Spagna, Croazia e Repubblica Ceca. Poi, nella giornata di sabato, gli azzurri dovranno vedersela contro il Belgio, per poi concludere la propria fatica contro i padroni di casa della Francia. Tutti i match verranno trasmessi da Sky Sport con commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.