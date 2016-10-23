LNP, Pietro Basciano rieletto Presidente

L'assemblea generale riunitasi ieri a Bologna per il rinnovo delle cariche socialiche hanno preso parte ai lavori dell'assemblea: un'affluenza molto ampia da parte delle società italiane di basket. Nel corso dell'assemblea sono stati eletti anche, che risulta così composto: in rappresentanza delle società di Serie A2, Armando Buonamici (Eurobasket Roma), Altero Lardinelli (Aurora Basket Jesi), Marco Martelli (AS Junior Libertas Pallacanestro Casale Monferrato), Paolo Vazzoler (Universo Treviso Basket); per la Serie B, Giorgio Bertani (Basket 2000 Reggio Emilia), Giampiero Cardelli (MontecatiniTerme Basketball), Massimo Lentsch (Bergamo Basket 2014), Vito Quinto (Lions Basket Bisceglie). L'occasione è stata utile per eleggere anche il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti,Il presidente della Pallacanestro Trapani era stato eletto presidente della Lega Nazionale Pallacanestro per la prima volta il 13 dicembre 2014Imprenditore di successo, da oltre 10 anni è a capo di Lighthouse Group, una holding finanziaria internazionale con headquarter in Bologna.L'Aquila Trento è certamente una delle sorprese di questo avvio di stagione in Serie A:in coabitazione con Avellino, Reggio Emilia, Venezia, Sassari e l'altra outsider, la Pasta Reggia Caserta. Uno dei protagonisti di questo exploit è, che ha voluto caricare i compagni in vista della sfida di oggi contro Capo d'Orlando. "Dovremo affrontare questo incontroin occasione delle vittorie contro Cremona e Venezia - ha commentato Riccardo Moraschini - Siamo una squadra che vive di ritmo, di difesa, di grande corsa, e per alimentare queste caratteristiche servono fame e voglia di vincere. Battere Venezia tenendo un attacco di livello come il loro sotto i sessanta punti segnati, quindi dovremo ripartire da questo per provare ad aggiungere un terzo successo alla nostra striscia vincente".