Macvan fissa gli obiettivi per l'Olimpia: 'Tra due mesi noi più forti, puntiamo ai playoff in Eurolega'

è sicuramente uno dei protagonisti assoluti di questo straordinario inizio di stagione griffato. Il quintetto di coachfinora non ha ancora perso un colpo né in campionato né in Eurolega. Giovedi l'ultimo successo in casa dei turchi delgiunto all'ultimo sospiro dove Macvan è stato ancora mvp con i suoi 19 punti messi a referto e una prestazione sopra le righe per personalità e carisma.In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il giocatore serbo ha parlato delle sue ambizioni per questa stagione che si preannuncia davvero esaltante per la squadra meneghina. 'Oggi sfruttiamo il vantaggio di sapere cosa vuole da noi coach Repesa, e lui è bravo ad esaltare le nostre caratteristiche. Fra un mese saremo al top, ogni progetto richiede tempo per realizzarsi'. Il successo a Instanbul fa il pari con l'altra vittoria in extremis contro il Maccabi, segno di una maturità e una capacità di gestire soprattutto i finali di partita. 'Con la nuova formula non ci possiamo permetterci distrazioni, adesso in tre giorni affronteremosono senz'altro due punti di forza assoluti sotto le plance: 'Siamo molto felici che Raduljica sia arrivato da noi, non è ancora al top per l'infortunio ma credo che con me e McLean non ci sia nulla da preoccuparsi anche se non siamo altissimi'. Mcvan non vuole però fare calcoli né fissare obiettivi: 'Magari vinciamo 2 o tre volte in trasferta, ma poi puoi perdere in casa controAbbiamo motivazioni altissime, per noi sarà invece difficile mantenere la stessa intensità in campionato. Trasferte come quella disono dispendiose, ma abbiamo un roster lungo e tutti e 15 siamo in gradi di dimostrare di poter dare il nostro contributo. Il nostro obiettivo per l'Eurolega sono i playoff'.