Gentile: "Ho scelto l'Hapoel per Pianigiani, non vedo l'ora di cominciare"

Alessandro Gentile ha trovato finalmente 'casa'. La stagione 2016-2017 è stata un autentico calvario per l'ex capitano dell'Olimpia: ora è spuntata però, in vista degli impegni della Nazionale, con una guida che Gentile conosce molto bene., il coach con il quale l'azzurro ha disputato le sue gare migliori in Nazionale. "Conosco Pianigiani, mi ha allenato in nazionale; e lui conosce me - ha spiegato Gentile - Per questo credo che l'Hapoel sia una grande opportunità per la mia carriera".: troppi dissidi con il coach Xavi Pascual, e Gentile ha deciso ben presto di fare nuovamente le valigie e tornare in Italia. L'idea era di allenarsi da solo fino al termine della stagione per prepararsi al meglio in vista degli Europei, ma poi è arrivata la chiamata dell'Hapoel. Che potrebbe aiutarlo a convincere Ettore Messina a convocarlo: "È ancora presto per pensarci - chiosa l'ex capitano dell'EA7 -Ora voglio solo tornare a giocare che è la cosa che amo e so fare meglio". A Gerusalemme, Gentile ritroverà anche un'altra vecchia conoscenza:"Abbiamo un ottimo rapporto", ha detto l'ex capitano dell'Olimpia in un'intervista concessa al sito israeliano Israelhayom. Tra le fila dell'Hapoel milita anche l'ex giocatore dei New York Knicks Amare Stoudemire.Dovrà stare lontano sia dallo stadio (tre anni) che dal palazzetto (due). La Questura di Udine ha infatti adottatoper un tifoso friulano di 26 anni. Il giovane, nel pomeriggio del 29 gennaio, ha dapprima colpito uno steward durante Udinese - Milan e successivamente ha lanciato offese alla tifoseria ospite in occasione della gara di A2 di basket tra la Gsa Udine e la Unieuro.