NBA, Jrue Holiday si ferma: "Mia moglie ha un cancro"

Coppia felice, figlia in arrivo e una nuova importante stagione NBA da affrontare con coraggio e determinazione., ex stella della Nazionale USA di calcio. Lui 26 anni, lei 28, e una creatura da abbracciare e coccolare molto presto. Ma la risonanza magnetica effettuata da Laurenche tormentava la sua gravidanza ha dato un crudo responso:. La coppia, nonostante lo sconforto, può sperare in una completa guarigione di Lauren: il tumore, infatti, è circoscritto alla parte destra, appena sopra la cavità orbitale. Quindi è operabile.(si presuppone all'ottavo mese) per sottoporsi subito all'operazione e ai cicli di chemioterapia. Nel frattempo,"Il basket è importante ma la famiglia, ovviamente, viene prima di tutto", ha detto il play dei Pelicans, che d'accordo con il club ha deciso cheper stare vicino alla moglie. Il team di New Orleans non ha esitato nemmeno un secondo, e ha mostrato "massima disponibilità e comprensione" per Holiday e sua moglie Lauren, che nella sua lunga carriera(Londra 2012 e Pechino 2008) e il Mondiale 2015 in Canada. Si era ritirata l'anno scorso, proprio a causa della maternità. “Diciamo che mi sono preso un periodo indefinito di aspettativa - ha precisato Holiday -Cioè quando Lauren e la bambina staranno bene e noi saremo di nuovo una famiglia felice".L'ottima stagione nel campionato delle Filippine, al, ha permesso adi ottenere un contratto in NBA. E' stato raggiunto, infatti, l'accordo tra la guardia 27enne e i Milwaukee Bucks.in vista della prossima stagione.