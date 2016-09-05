NBA, Jrue Holiday si ferma: "Mia moglie ha un cancro"
Coppia felice, figlia in arrivo e una nuova importante stagione NBA da affrontare con coraggio e determinazione. Nulla sembrava poter intaccare la tranquillità di Jrue Holiday e di sua moglie Lauren, ex stella della Nazionale USA di calcio. Lui 26 anni, lei 28, e una creatura da abbracciare e coccolare molto presto. Ma la risonanza magnetica effettuata da Lauren per quel continuo mal di testa che tormentava la sua gravidanza ha dato un crudo responso: tumore al cervello. La coppia, nonostante lo sconforto, può sperare in una completa guarigione di Lauren: il tumore, infatti, è circoscritto alla parte destra, appena sopra la cavità orbitale. Quindi è operabile. Ecco perchè Lauren partorirà il prima possibile (si presuppone all'ottavo mese) per sottoporsi subito all'operazione e ai cicli di chemioterapia. Nel frattempo, Jrue Holiday ha scelto di fermarsi. "Il basket è importante ma la famiglia, ovviamente, viene prima di tutto", ha detto il play dei Pelicans, che d'accordo con il club ha deciso che salterà la prima parte della stagione per stare vicino alla moglie. Il team di New Orleans non ha esitato nemmeno un secondo, e ha mostrato "massima disponibilità e comprensione" per Holiday e sua moglie Lauren, che nella sua lunga carriera è riuscita a conquistare anche due ori olimpici (Londra 2012 e Pechino 2008) e il Mondiale 2015 in Canada. Si era ritirata l'anno scorso, proprio a causa della maternità. “Diciamo che mi sono preso un periodo indefinito di aspettativa - ha precisato Holiday - Continuerò ad allenarmi per conto mio, sperando di tornare il più presto possibile. Cioè quando Lauren e la bambina staranno bene e noi saremo di nuovo una famiglia felice". MILWAUKEE, ACCORDO CON ORLANDO JOHNSON L'ottima stagione nel campionato delle Filippine, al Barangay Ginebra San Miguel, ha permesso a Orlando Johnson di ottenere un contratto in NBA. E' stato raggiunto, infatti, l'accordo tra la guardia 27enne e i Milwaukee Bucks. Johnson sarà aggregato al training camp dei Bucks in vista della prossima stagione.
