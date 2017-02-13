L'Olimpia Milano si aggiudica il derby contro Brescia: Cinciarini al top

L'Olimpia Milano supera nettamente Brescia in un derby ad alta tensione grazie anche ad una super prestazione di Cinciarini.

vince il secondo derby dopo quello di, superando ancheal Forum di Assago (11 mila spettatori presenti), imponendosi con il punteggio di. Sugli scudi un'ottima performance di, tornato protagonista con 14 punti e l'ein plein sulle conclusioni dal pitturato. Milano ha messo in mostra un gioco fluido e una discreta condizione di forma, dimostrandosi anche precisa nei tiri liberi conche mette a referto 12 punti.Poco impiegatoche Repesa ha voluto fare rifiatare in vista del prossimo match di Eurolega mentresi è accomodato in tribuna, appiedato dai soliti problemi alla schiena. Eppure erano stati gli ospiti a partire meglio, bucando la difesa dell'Olimpia Milano con un pick and roll eseguito in modo efficace. Il tallone d'Achille per la squadra bresciana è stata la scarsa precisione dall'arco (solo 7/24) e a nulla sono valsi i 28 punti messi a referto dal solito, che si è caricato sulle spalle il peso dell'attacco bresciano andando alla conclusione per 20 volte. A fine match, in conferenza stampa,ha espresso parole di moderata soddisfazione per la prestazione dei suoi: 'Abbiamo giocato bene anche se con discontinuità. Adesso riposeremo poi ci concentreremo sul prossimo impegno in Europa. Simon si sottoporrà ad accertamenti per i problemi alla schiena, speriamo bene'. Adesso il campionato riposerà per dare spazio alle Final Eight di Coppa Italia, un trofeo che l'Olimpia cerchera di riconquistare.: Mclean 4, Fontecchio 12, Hickman 9, Kalnietis 5, Raduljica 7, Dragic 3, Macvan 13, Pascolo 7, Cinciarini 14, Sanders 11, Abass 8: Moore 13, Berggren 6, Burns 13, Vitali M. 5, Moss 6, Bushati 4