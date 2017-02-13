Serie A, le altre partite: colpaccio Reggio a Venezia, Cremona schianta Torino

La vittoria nel derby ha permessodi allungare su una delle rivali più agguerrite, la Reyer Venezia, e di mantenere inalterato il distacco con Avellino (6 punti, ndr). Nel posticipo serale, infatti, la squadra di coach De RaffaeleGli uomini di Menetti hanno silenziato il PalaTaliercio all'ultimo respiro, grazie alla giocata di De Nicolao fermata irregolarmente da Ejim a 99 centesimi dalla sirena, dopo che Haynes aveva firmato il vantaggio veneziano a 5 secondi dal termine. Partita combattutissima quella tra le due autorevoli pretendenti alla finalissima. Sorpassi e controsorpassi hanno caratterizzato la sfida del PalaTaliercio, anche se Reggio nel terzo quartoL'Umana reagisce, rimonta con un break da 10-0 e pareggia con McGee. La Grissin Bon torna avanti con Reynolds, ma subisce un nuovo sorpasso grazie alla tripla di Ejim e al canestro di Haynes. Ma all'ultimo sussulto l'interferenza irregolare di Ejim su De Nicolao fa esplodere la panchina reggiana. Nessun problema per la Sidigas Avellino, che resta a 6 lunghezze dalla capolista Milano dopo aver regolato Pesaro davanti al proprio pubblico (79-62).La Consultinvest disputa un buon primo tempo, arrivando anche sul +6, ma il break di 13-0 manda Avellino sopra di 5 punti all'intervallo. Nella ripresa, dopo i primi minuti ancora a favore degli ospiti, Avellino accelera e scappa via, grazie anche all'ottima prestazione di Thomas (20 punti). Nelle altre sfide, spicca la netta vittoria di Cremona contro Torino (117-82). La Vanoli regala ai suoi tifosi la miglior prova offensiva della sua storia in Serie A e distrugge una Fiat mai in partita.: 23 punti di Moore nell'80-58 con cui l'Enel rifila l'ottava sconfitta nelle ultime nove gare alla Openjobmetis. Ok anche Sassari (80-65 contro Cantù), colpaccio dell'Aquila Trento a Capo d'Orlando (63-71).