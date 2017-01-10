L'Orlandina sceglie Ivanovic per sostituire Fitipaldo: Cournooh verso Venezia

Ecco alcune indiscrezioni di mercato, con l'Orlandina che sta per ingaggiare il play Ivanovic e Venezia che sta per sostituire l'infortunato Tonut.

L'assenza disi sta facendo sentire nell'che però non è rimasta con le mani in mano, muovendosi in fretta sul mercato per colmarne la lacuna. La squadra siciliana sta per mettere nero su bianco peril play montenegrino di 23 anni. Si tratta di un playmaker di grande talento che ha già fatto vedere, nell'di cosa è capace, giocando nelle file del. Passato all'il suo rendimento è un po' calato (6,5 punti e 3,2 assist di media a partita), ma all'Orlandina potrebbe ritrovare nuovi stimoli per mettere in mostra le potenzialità ancora non del tutto espresse. Probabilmente, mercoledi prossimi Ivanovic giocherà l'ultima gara con il club greco, nella sfida di Champions contro il Ludwigsburg, per poi trasferirsi definitivamente in Sicilia. Fitipaldo, ha lasciato il club siciliano lo scorso mese per accasarsi al Galatasaray. Anche la lacuna rappresentata dalla lunga assenza diper problemi alla schiena., verrà colmata dache ha già chiesto informazioni per ingaggiare, che asta trovando poco spazio. E un'altra tegola gigante si è abbattuta anche sulla testa di, che ha perso ancheinfortunatosi seriamente nel posticipo del Pala Delmauro contro la Sidigas Avellino. Lighty ha riportato la rottura del menisco e dovrà stare fermo per almeno un mese. La risonanza magnetica non ha lasciato scampo al forte giocatore trentino e coachdovrà ancora fare di necessità, virtù in una stagione altalenante e con un rendimento al di sotto delle aspettative.