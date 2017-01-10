L'Orlandina sceglie Ivanovic per sostituire Fitipaldo: Cournooh verso Venezia
di Redazione
10/01/2017
Ecco alcune indiscrezioni di mercato, con l'Orlandina che sta per ingaggiare il play Ivanovic e Venezia che sta per sostituire l'infortunato Tonut.L'assenza di Fitipaldo si sta facendo sentire nell'Orlandina che però non è rimasta con le mani in mano, muovendosi in fretta sul mercato per colmarne la lacuna. La squadra siciliana sta per mettere nero su bianco per Nikola Ivanovic, il play montenegrino di 23 anni. Si tratta di un playmaker di grande talento che ha già fatto vedere, nell'Adriatic League 2015-16 di cosa è capace, giocando nelle file del Mega Lerks. Passato all'Aek Atene, il suo rendimento è un po' calato (6,5 punti e 3,2 assist di media a partita), ma all'Orlandina potrebbe ritrovare nuovi stimoli per mettere in mostra le potenzialità ancora non del tutto espresse. Probabilmente, mercoledi prossimi Ivanovic giocherà l'ultima gara con il club greco, nella sfida di Champions contro il Ludwigsburg, per poi trasferirsi definitivamente in Sicilia. Fitipaldo, ha lasciato il club siciliano lo scorso mese per accasarsi al Galatasaray. Anche la lacuna rappresentata dalla lunga assenza di Tonut per problemi alla schiena., verrà colmata da Venezia che ha già chiesto informazioni per ingaggiare David Reginald Cournooh, che a Pistoia sta trovando poco spazio. E un'altra tegola gigante si è abbattuta anche sulla testa di Trento, che ha perso anche David Lighty, infortunatosi seriamente nel posticipo del Pala Delmauro contro la Sidigas Avellino. Lighty ha riportato la rottura del menisco e dovrà stare fermo per almeno un mese. La risonanza magnetica non ha lasciato scampo al forte giocatore trentino e coach Boscaglia dovrà ancora fare di necessità, virtù in una stagione altalenante e con un rendimento al di sotto delle aspettative.
Articolo Precedente
Serie A, il derby è dell'Olimpia: Cantù sconfitta nel finale (79-85)
Articolo Successivo
NBA, Westbrook abbatte i Bulls. Un super Towns fa volare Minnesota