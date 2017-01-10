NBA, Westbrook abbatte i Bulls. Un super Towns fa volare Minnesota

Gli è mancato un solo rimbalzo per la 18esima tripla doppia stagionale. Ma al di là dei numeri e dei record personali, ancora una volta: i suoi 21 punti e 14 assist (oltre a 9 'rebound') permettono ad OKC di vincere in una trasferta difficile come quella di Chicago (94-109). Finalmente i Thunder dimostrano che, oltre a Westbrook, c'è anche una squadra. Sì, perchè nella bella affermazione di Oklahoma: Steven Adams e Enes Kanter tolgono il sonno alla retroguardia Bulls, con (rispettivamente) 22 e 20 punti. Va detto che Chicago non arrivava a questa partita nelle condizioni migliori. In particolare, Jimmy Butler: la stella dei Bulls era chiaramente debilitata a causa di un'influenza.. Forse era meglio tenere Butler a riposo, come infatti avverrà nella prossima trasferta di Washington. Dove invece giocherà Rondo, che ieri ha 'inanellato' la sua quinta panchina consecutiva. I Thunder chiudono il primo tempo avanti già di 15 lunghezze:, con OKC che toccherà il +25. Gli ultimi 12' sono solo per le statistiche. Minnesota - Dallas è la gara che vede brillare due protagonisti su tutti: stiamo parlando di Anthony Towns e Harrison Barnes.; prestazione encomiabile anche per l'ala piccola dei Mavericks, che realizza 30 punti comunque non sufficienti ad evitare a Dallas la terza sconfitta di fila. Minnesota, invece, interrompe la serie negativa che durava da 4 gare:. I Mavericks devono alzare bandiera bianca, nonostante il miglior Dirk Nowitzki visto in questa stagione (26 punti).