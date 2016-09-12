Serie A Beko, amichevoli: Olimpia battuta, Sassari già 'in palla'

Un weekend ricco di amichevoli quello appena conclusosi per le squadre italiane di basket che affronteranno i prossimi campionati di Serie A (e non solo)., che in finale hanno battuto l'Olimpia Milano 92-85. Gli uomini di coach Trinchieri si sono rivelati più solidi rispetto ai Campioni d'Italia, grazie anche alle prove concrete di Niccolò Melli e Fabien Causeur. Nelle fila dell'Olimpia da segnalare(24 punti) ma insufficiente per permettere a coach Repesa di aggiudicarsi il torneo trentino. Proprio l'Aquila Trento è riuscita a salire sul podio, sconfiggendo nella finale per il terzo e quarto posto il team di Ljubljana 85-83. Prova maiuscola di capitan Forray, che si è ampiamente riscattato dopo aver fallito i tiri liberi della vittoria nella semifinale contro il Bamberg. Stavolta Flacca è stato implacabile anche dalla lunetta:. Umori opposti per le formazioni campane.per avere la meglio sul Bayern Monaco nella semifinale del "Kranz Park Hotel Cup" a Bonn: la spuntano i tedeschi 81-74., che si è aggiudicata il torneo Terme di Castrocaro battendo in finale la Mens Sana Siena per 86-67. Bella e convincente vittoria anche per la Dinamo Sassari,. Dopo una falsa partenza, i sassaresi sono riusciti a recuperare lo svantaggio e a portarsi avanti nel punteggio, per poi finire di nuovo sotto:(21-9, mattatore Brian Sacchetti con 18 punti) per avere la meglio del forte roster turco. Oltre allo spettacolo sul parquet, da registrare: 2500 spettatori, per una serata che ha consentito di raccogliere 34 mila euro (tra incasso e assegno del Banco di Sardegna) da destinare alle popolazioni dei comuni colpiti dal devastante terremoto dello scorso 24 agosto.