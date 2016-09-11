Memorial Bertolazzi, la finale è Brescia-Pesaro
di Redazione
11/09/2016
Saranno la Leonessa Brescia e la Vuelle Pesaro a sfidarsi nella finale del Memorial Bertolazzi a Parma. I ragazzi del coach Andrea Diana sono riusciti a superare 97-95 la Pistoia Basket, mentre i pesaresi hanno sconfitto 71-61 la Vanoli Cremona. Una battuta d'arresto, quella dei biancorossi toscani, che coach Esposito non ha affatto gradito: "Testa bassa e lavorare", si è limitato a dire nel post gara il mister della Pistoia Basket. "La squadra è molto vogliosa di fare bene - ha detto il "Diablo" - ma la voglia va incanalata nel modo giusto". Parole che fanno capire come ci vorrà ancora un pò di tempo prima che i biancorossi trovino la giusta amalgama per puntare all'obiettivo della permanenza nella massima serie. Il mantenimento della categoria è l'obiettivo primario anche per la Centrale del Latte Brescia, trascinata dal suo top scorer Moss (21 punti), ben coadiuvato da Landry (18) e Moore (17). Pistoia ha provato ad aggrapparsi all'ottima vena realizzativa di Hawkins (20 punti), ma non è bastato. "Venivamo da una settimana a ranghi incompleti e l'abbiamo pagata soprattutto ad inizio partita difensivamente", ha detto Esposito. E infatti Pistoia ha mostrato fin da subito delle evidenti falle nella fase difensiva, parzialmente 'mascherate' dalla grande grinta dei biancorossi, capaci di portarsi anche sul +7 a soli 3' dalla fine. Ma il break conclusivo di Brescia (12-3) ha regalato la finale agli uomini di coach Diana. Nell'altra semifinale, la Vanoli ha dovuto soccombere contro la Consultinvest. Gli uomini di coach Piero Bucchi sono riusciti a gestire un buon margine di vantaggio per tutta la durata del match, chiudendo 71-61 e approdando così in finale del Memorial Bertolazzi. Eccellente la performance di Thornton nelle file di Pesaro (23 punti), bene anche Donatas Zavackas (11 punti e 7 rimbalzi). Per la Vanoli Cremona solo due giocatori in doppia cifra: si tratta di Turner e Holloway, capaci di realizzare entrambi 10 punti. La finale è in programma stasera alle ore 20:00.
