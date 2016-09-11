Memorial Bertolazzi, la finale è Brescia-Pesaro

I ragazzi del coach Andrea Diana sono riusciti a superare 97-95 la Pistoia Basket, mentre i pesaresi hanno sconfitto 71-61 la Vanoli Cremona. Una battuta d'arresto, quella dei biancorossi toscani, che coach Esposito non ha affatto gradito:, si è limitato a dire nel post gara il mister della Pistoia Basket. "La squadra è molto vogliosa di fare bene - ha detto il "Diablo" - ma la voglia va incanalata nel modo giusto". Parole che fanno capire comeper puntare all'obiettivo della permanenza nella massima serie. Il mantenimento della categoria è l'obiettivo primario anche per la Centrale del Latte Brescia,. Pistoia ha provato ad aggrapparsi all'ottima vena realizzativa di Hawkins (20 punti), ma non è bastato. "Venivamo da una settimana a ranghi incompleti e l'abbiamo pagata soprattutto ad inizio partita difensivamente", ha detto Esposito. E infatti Pistoia ha mostrato fin da subito delle evidenti falle nella fase difensiva,, capaci di portarsi anche sul +7 a soli 3' dalla fine. Ma il break conclusivo di Brescia (12-3) ha regalato la finale agli uomini di coach Diana. Nell'altra semifinale, la Vanoli ha dovuto soccombere contro la Consultinvest.per tutta la durata del match, chiudendo 71-61 e approdando così in finale del Memorial Bertolazzi. Eccellente la performance dinelle file di Pesaro (23 punti), bene anche Donatas Zavackas (11 punti e 7 rimbalzi). Per la Vanoli Cremona solo due giocatori in doppia cifra:, capaci di realizzare entrambi 10 punti. La finale è in programma stasera alle ore 20:00.