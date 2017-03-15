Mercato: l'Olimpia Milano annuncia l'ingaggio di Kaleb Tarczewski

L'Olimpia Milano ingaggia un nuovo centro americano, che ha disputato la preseason con i Thunder e che venne scartato a settembre prima dell'inizio della stagione.

L'arricchisce il proprio roster con una new entry, quando ormai ci si avvia verso il finale di stagione. La società meneghina ha ingaggiato l'americano, un centro di 2,11 classe 1993 proveniente dagliche militano nella D-League.Tarczewski ha frequentato giovanissimo ladi Claremont per un biennio. Successivamente si è trasferito a St.Mark’s High School di Southborough nel Massachusetts. Ha ottenuto anche il titolo di MVP della Independent School League realizzando una media punti di 20.7 condito da 10.2 rimbalzi e 2.7 stoppate per match. E' considerato dagli addetti ai lavori uno dei giovani di miglior prospettiva per il futuro del basket a stelle e strisce. Fu scartato nei draftdel 2016, ma successivamente Tarczewski ha disputato la summer league dicon iper poi prendere parte a quella dicon i. Ha svolto la preseason con gliper poi essere tagliato prima dell'inizio della stagione. Poi l'avventura con gli Oklahoma City Blue della D-League dove in 25.5 minuti ha fatto registrare una media di10.0 punti con il 63.3% dal campo (72% nei tiri liberi) e oltre 7 rimbalzi di media a partita. L'Olimpia Milano ha deciso di intervenire sul mercato a causa dei numerosi infortuni che hanno riguardato recentemente il proprio roster. Il nuovo arrivato potrebbe già debuttare nel match di campionato contro Cremona.