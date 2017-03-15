Mercato: l'Olimpia Milano annuncia l'ingaggio di Kaleb Tarczewski
di Redazione
15/03/2017
L'Olimpia Milano ingaggia un nuovo centro americano, che ha disputato la preseason con i Thunder e che venne scartato a settembre prima dell'inizio della stagione.L'Olimpia Milano arricchisce il proprio roster con una new entry, quando ormai ci si avvia verso il finale di stagione. La società meneghina ha ingaggiato l'americano Kaleb Tarczewski, un centro di 2,11 classe 1993 proveniente dagli Oklahoma City Blue che militano nella D-League. Tarczewski ha frequentato giovanissimo la Stevens High School di Claremont per un biennio. Successivamente si è trasferito a St.Mark’s High School di Southborough nel Massachusetts. Ha ottenuto anche il titolo di MVP della Independent School League realizzando una media punti di 20.7 condito da 10.2 rimbalzi e 2.7 stoppate per match. E' considerato dagli addetti ai lavori uno dei giovani di miglior prospettiva per il futuro del basket a stelle e strisce. Fu scartato nei draft NBA del 2016, ma successivamente Tarczewski ha disputato la summer league di Orlando con i Detroit Pistons per poi prendere parte a quella di Las Vegas con i Washington Wizards. Ha svolto la preseason con gli Oklahoma City Thunder per poi essere tagliato prima dell'inizio della stagione. Poi l'avventura con gli Oklahoma City Blue della D-League dove in 25.5 minuti ha fatto registrare una media di10.0 punti con il 63.3% dal campo (72% nei tiri liberi) e oltre 7 rimbalzi di media a partita. L'Olimpia Milano ha deciso di intervenire sul mercato a causa dei numerosi infortuni che hanno riguardato recentemente il proprio roster. Il nuovo arrivato potrebbe già debuttare nel match di campionato contro Cremona.
