San Antonio vince e vola in testa a Ovest. "Nonno" Carter trascina Memphis

L'obiettivo era il sorpasso, e sorpasso è stato.nonostante le pesanti assenze di Parker, Aldridge e Murray e vola in testa a Ovest. Gli Spurs hanno lo stesso record dei Warriors (52-14), ma sono in vantaggio negli scontri diretti. Leonard recupera dalla commozione cerebraleAtlanta non trova le contromisure adeguate nel primo tempo, ma a cavallo tra il terzo e l'ultimo quarto gli ospiti tornano ad una sola lunghezza dagli uomini di coach Popovich. A quel punto a San Antonio servirebbeper riallargare il divario: Mills e Green rispondono 'presente' e affondano qualsiasi speranza degli Hawks. Signore e signori, Vince Carter. A 40 anni suonati, alla prima gara in quintetto base in questa stagione,: 8/8 dal campo - con 6/6 da tre - 26 punti e una prova che in molti hanno definito commovente. Vinsanity si è rivelato indispensabile per i Grizzlies, che venivano da un periodo orrendo caratterizzato da sei sconfitte consecutive. C'era bisogno di una sterzata netta per non rischiare di perdere troppo terreno in zona playoff:, che non ha trovato in Antetokounmpo e Brogdon le classiche risorse di cui spesso dispone. I Bucks, sotto di 17 punti nel terzo quarto, hanno provato a spaventare i padroni di casa negli ultimi 12' risalendo fino al -7,Finisce 113-93 per Memphis, che conquista il suo 37esimo successo in stagione ma perde Parsons, infortunatosi al menisco del ginocchio sinistro. Si ferma a cinque la serie di vittorie consecutive dei Wizards. I 'capitolini' soccombono a Minnesota 119-104, spazzati via dalla furia di Towns:, 20esima gara in fila sopra quota 20 punti, primo giocatore al 2° anno a registrare 24 punti e 13 rimbalzi di media dal 1993-94 (era Shaquille O'Neal...). What else?