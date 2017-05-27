Turchia, mandato d'arresto internazionale per Enes Kanter
27/05/2017
La sua frase contro Recep Erdogan ("E' l'Hitler del nostro secolo", ndr) non poteva passare inosservata. E infatti la Turchia ha deciso di emettere un mandato d'arresto internazionale per Enes Kanter, cestista in forze agli Oklahoma Thunder. Il mandato per terrorismo è stato reso noto dal giornale filogovernativo Sabah. Come noto, Enes Kanter è da sempre oppositore del governo del leader turco Erdogan e sostenitore dell'antagonista Fethullah Gulen, accusato di essere l’ideatore del tentativo di golpe dello scorso luglio. Pertanto, il governo di Istanbul considera Enes Kanter un terrorista a tutti gli effetti, alla pari di un altro atleta molto conosciuto come l'ex giocatore dell'Inter, Hakan Sukur. Kanter vive negli Stati Uniti proprio come Sukur e da tempo ha avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza americana. Il mandato d’arresto accusa Kanter di aver svolto attività terroristica attraverso i messaggi criptati dell’applicazione chiamata Bylock, che sarebbe stata creata per i supporter di Gulen. Ma Kanter non si scompone e addirittura provoca il governo Erdogan: "State perdendo tempo, non mi prenderete mai", ha scritto in un tweet. Tuttavia, soltanto una settimana fa, il centro di OKC ha rischiato grosso all'aeroporto di Bucarest: solo l'intervento del sindacato giocatori NBA e di due senatori dell’Oklahoma hanno permesso a Kanter di rientrare negli USA senza passare per la Turchia. Il governo turco glielo ha revocato il passaporto al giocatore dei Thunder, che è stato anche disconosciuto dalla propria famiglia per evitare che i suoi parenti finiscano nei guai. MAGIC JOHNSON: "INGRAM NON SI TOCCA" Sta cercando di rilanciare i Los Angeles Lakers, Magic Johnson, e per farlo vuole mantenere a tutti i costi uno dei giocatori più importanti per il futuro gialloviola: "L’unico giocatore che considero veramente intoccabile in questi Lakers è Brandon Ingram - ha precisato Magic Johnson - Siamo contenti di avere in casa un giocatore come Brandon. Un giocatore alto, agile e tecnicamente molto forte".
