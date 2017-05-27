Turchia, mandato d'arresto internazionale per Enes Kanter

La sua frase contro Recep Erdogan ("E' l'Hitler del nostro secolo", ndr) non poteva passare inosservata. E infatti la Turchia ha deciso di emettere, cestista in forze agli Oklahoma Thunder. Il mandato per terrorismo è stato reso noto dal giornale filogovernativo Sabah. Come noto, Enes Kanter è da sempre oppositore del governo del leader turco Erdogan, accusato di essere l’ideatore del tentativo di golpe dello scorso luglio. Pertanto, il governo di Istanbul considera Enes Kanter un terrorista a tutti gli effetti,. Kanter vive negli Stati Uniti proprio come Sukur e da tempo ha avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza americana. Il mandato d’arresto accusa Kanter di aver svolto attività terroristica attraverso, che sarebbe stata creata per i supporter di Gulen. Ma Kanter non si scompone e addirittura provoca il governo Erdogan: "State perdendo tempo, non mi prenderete mai", ha scritto in un tweet. Tuttavia, soltanto una settimana fa, il centro di OKC ha rischiato grosso: solo l'intervento del sindacato giocatori NBA e di due senatori dell’Oklahoma hanno permesso a Kanter di rientrare negli USA senza passare per la Turchia. Il governo turco glielo ha revocato il passaporto al giocatore dei Thunder, che è stato ancheper evitare che i suoi parenti finiscano nei guai.Sta cercando di rilanciare i Los Angeles Lakers,, e per farlo vuole mantenere a tutti i costi uno dei giocatori più importanti per il futuro gialloviola: "L’unico giocatore che considero veramente intoccabile in questi Lakers- ha precisato Magic Johnson - Siamo contenti di avere in casa un giocatore come Brandon.e tecnicamente molto forte".