NBA, i 100 migliori giocatori secondo Sports Illustrated. E qualcuno non gradisce...

Statistiche individuali e stile di gioco: sono queste le principali caratteristiche attraverso cuiche vedremo sui parquet statunitensi nella stagione che sta per iniziare. Chiaramente, come precisa SI, questa classifica "è solo una previsione di come questi atleti possano giocare". E per stilare la classifica, Sports Illustrated si è affidata molto a quanto i giocatori abbiano già fatto vedere di saper fare:La classifica prevede un leggero calo di rendimento per i veterani, mentre ci si aspetta un salto di qualità da parte dei più giovani.Nei primi dieci troviamo anche Chris Paul, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, James Harden, Anthony Davis, Paul George e Blake Griffin, mentre. Una classifica che ha suscitato anche diverse critiche.(Toronto Raptors), relegato al 46esimo posto, che ha twittato un messaggio inequivocabile: "FOH 46" (FOH sta per "Fuck Outta Here", che non ha bisogno di traduzioni). Al giocatore dei Raptors ha fatto il coro anche(Boston Celtics), 45esimo in classifica, che ha definito il ranking di Sports Illustrated "una barzelletta".50. C.J. McCollum, SG, Trail Blazers 49. Eric Bledsoe, PG, Suns 48. Giannis Antetokounmpo, SF, Bucks 47. Danilo Gallinari, SF, Nuggets 46. DeMar DeRozan, SG, Raptors 45. Isaiah Thomas, PG, Celtics 44. Andre Iguodala, SF, Warriors 43. Nicolas Batum, SF, Hornets 42. Serge Ibaka, PF, Magic 41. Pau Gasol, C, Spurs 40. Steven Adams, C, Thunder 39. Khris Middleton, SF, Bucks 38. Brook Lopez, C, Nets 37. Chris Bosh, PF, Heat 36. Kemba Walker, PG, Hornets 35. Hassan Whiteside, C, Heat 34. Dwight Howard, C, Hawks 33. Rudy Gobert, C, Jazz 32. Dwyane Wade, SG, Bulls 31. Dirk Nowitzki, PF, Mavericks 30. Kevin Love, PF, Cavaliers 29. Andre Drummond, C, Pistons 28. Derrick Favors, PF, Jazz 27. Gordon Hayward, SF, Jazz 26. Mike Conley, PG, Grizzlies 25. Kyrie Irving, PG, Cavaliers 24. Carmelo Anthony, SF, Knicks 23. Karl-Anthony Towns, C, Timberwolves 22. Marc Gasol, C, Grizzlies 21. Damian Lillard, PG, Trail Blazers 20. DeAndre Jordan, C, Clippers 19. Klay Thompson, SG, Warriors 18. Al Horford, C, Celtics 17. John Wall, PG, Wizards 16. Jimmy Butler, SG, Bulls 15. Paul Millsap, PF, Hawks 14. Kyle Lowry, PG, Raptors 13. Draymond Green, PF, Warriors 12. DeMarcus Cousins, C, Kings 11. LaMarcus Aldridge, PF, Spurs 10. Blake Griffin, PF, Clippers 9. Paul George, SF, Pacers 8. Anthony Davis, PF, Pelicans 7. James Harden, SG, Rockets 6. Kawhi Leonard, SG, Spurs 5. Russell Westbrook, PG, Thunder 4. Chris Paul, PG, Clippers 3. Stephen Curry, PG, Warriors 2. Kevin Durant, PF, Warriors 1. LeBron James, SF, Cavaliers