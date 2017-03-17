Golden State torna Golden State: distrutta Orlando (122-92). Super LeBron trascina i Cavs

Le ultime gare avevano lasciato non poche preoccupazioni a coach Kerr e a tutto l'ambiente gialloblu. Le tre sconfitte di fila e la vittoria risicatissima contro un'ottima Philadelphia avevano scatenato parecchie domande negli addetti ai lavori. Una in particolare: "Ma i Warriors sono davvero i più forti?". Ebbene, come si confà alle grandi, grandissime squadre la miglior risposta viene data sul campo., dominando dal primo minuto una sfida praticamente senza storia. Addirittura coach Kerr può permettersi di far riposare i suoi uomini migliori nel terzo quarto: e fa bene, perchè la stagione sta per entrare nella sua fase principale e serviranno molte energie. E dire che l'inizio non sembrava promettere nulla di buono. Dopo un minuto e mezzo Steph Curry ha dovuto abbandonare la contesa per un problema al piede destro. Sugli spalti dell'Oracle Arena già aleggiava lo spettro di un'altra serata difficile. Nessun problema, invece:, ma soprattutto i Magic non sono stati mai capaci di impensierire i padroni di casa, trascinati da unin grandissima forma (29 punti). Lo stesso Curry dimostra di aver pienamente smaltito la botta: 25 punti e 9 assist per lui. All'intervallo i Warriors sono già sul +17, e nel terzo quarto la musica non cambierà: Orlando si arrende ancor prima di cominciare e incassa così la quarta sconfitta consecutiva. Una buona notizia e due brutte per Cleveland. Quella buona è ovviamente il successo sui Jazz (91-83), quelle cattive sono i due infortuni di Kyrie Irving e Iman Shumpert, le cui condizioni sono da valutare.che tolgono le castagne dal fuoco ai Cavs, messi sovente in difficoltà da un super Gobert (20 punti e 18 rimbalzi).: 24 punti, 16 assist e 10 rimbalzi, quarta tripla doppia consecutiva, la 34esima in stagione, e OKC espugna con autorità il parquet di Toronto (102-123). Non bastano ai padroni di casa i 22 punti di DeRozan.