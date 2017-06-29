Home NBA Houston fa il colpaccio: Chris Paul! Ai Clippers vanno sette giocatori più una scelta

Houston fa il colpaccio: Chris Paul! Ai Clippers vanno sette giocatori più una scelta

di Redazione 29/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Chris Paul è la nuova point guard dei Rockets. La notizia scuote (e di parecchio) il mercato NBA: l'ex Clippers, finito in regime di free agent, si è accordato con la squadra allenata da Mike D'Antoni (appena eletto miglior allenatore della passata stagione, ndr) e va così a far coppia con un altro fenomeno come James Harden, giunto secondo nella corsa all'MVP dietro solo ad un pazzesco Russell Westbrook. Una mossa che sconvolge il quadro e che fa capire le intenzioni della franchigia del Texas. "Fin dai titoli del 1994 e 1995, vincere un terzo anello è stato l’obiettivo di questa franchigia - ha detto il patron dei Rockets Leslie Alexander - Crediamo che accoppiando Chris Paul e James Harden nel sistema di coach Mike D’Antoni ci dia una squadra in grado di competere ai massimi livelli". A dire il vero non tutti sono d'accordo con questa mossa di Houston. Nello scambio, infatti, sono finiti allo Staples Center sette giocatori, tra cui Beverley, Harrell e Dekker, oltre alla scelta nel primo giro del 2018: per diversi addetti ai lavori non era Chris Paul il giocatore da affiancare ad Harden, dato che in molti lo vedono come un doppione. Lo stesso Doc Rivers è convinto che i suoi Clippers abbiano guadagnato dallo scambio: "Penso che nella trade siamo andati alla grande e sono contento della situazione in cui si trova la franchigia - ha detto il coach losangelino - avere Beverley, Harrell e Dekker è stato molto importante per noi, così come la prima scelta al draft". Intanto Chris Paul ha voluto salutare tramite un post su Instagram quelli che per sei anni sono stati i suoi tifosi. "Alla città di Los Angeles e a tutti i supporter dei Clippers vorrei dire semplicemente grazie per questi sei anni in cui avete accolto e sostenuto me e la mia famiglia - ha scritto Paul - Vi vogliamo bene dal più profondo del cuore".