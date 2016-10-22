Serie A, 4° giornata: la Germani attende l'Olimpia, big match Reggio Emilia-Venezia

Dopo tre giornate di campionato, la Serie A di basket ha una sola squadra al comando. Non serve neanche dire quale:che la volevano assoluta dominatrice del torneo. Tre vittorie su tre, sei punti, e primo posto in solitaria. Le inseguitrici sono numerose, e non hanno alcuna intenzione di alzare già bandiera bianca dopo soli 3 turni. A quota 4 troviamo infatti sei squadre: oltre alle attrezzatissime Reggio Emilia, Avellino, Sassari e Venezia,, brave a totalizzare già due vittorie su tre match. In particolare la Pasta Reggia, capace di regolare due formazioni particolarmente accreditate come la Grissin Bon e la Vanoli Cremona. Il quarto turno propone come succulento anticipo 'a tavola'(domenica, ore 12). I locali cercheranno di bissare la prima storica vittoria in Serie A dopo 28 anni ottenuta due settimane fa, ma l'avversario è chiaramente sulla carta il più proibitivo. Alle 18:15 sono in programma cinque partite. Da seguire con attenzione: chi vince questa sfida può candidarsi come possibile antagonista dell'EA7. Trento riceve Capo d'Orlando, e per l'Aquila sarà meno facile di quanto sembra:, e finora ha raccolto meno di quanto seminato. La Sidigas sarà di scena a Pesaro sul parquet della Consultinvest,: l'obiettivo è riscattare subito la brutta sconfitta casalinga contro Caserta. La Openjobmetis Varese ospita l'Enel Brindisi di coach Bucchi, mentre in serata (20:45)da una Red October Cantù a caccia di punti. Chiude il quadro del quarto turno il posticipo del lunedì sera (sempre alle 20:45) tra la Pasta Reggia Caserta e la The Flexx Pistoia:(magari in solitaria...), ma il team di Esposito è un osso duro e venderà cara la pelle.