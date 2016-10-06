Il mondo del basket piange Cameron Moore. L'ex Caserta stroncato da un malore

Si è accasciato in campo durante l'allenamento e non si è più ripreso., cestista statunitense, un passato anche nel nostro Paese con le casacche di Venezia e Caserta. Moore è stato stroncato da una, ovvero da uno spropositato ingrossamento del cuore. Il pivot stava disputando il primo allenamento con il suo nuovo team,- era arrivato da soli due giorni, ndr - quando all'improvviso ha avuto un collasso ed è precipitato sul parquet. Per Moore non c'è stato nulla da fare: subito soccorso,. Cameron Moore aveva già rischiato di morire a causa della cardiomegalia: l'episodio è accaduto il 1 giugno 2015. In quell'occasione, ma fortunatamente riuscì a riprendersi. Stavolta, invece, il nuovo attacco è stato fatale al pivot. La notizia del decesso di un cestista era stata data anche, che non aveva precisato le generalità. La causa sarebbe stata un’anomalia cardiaca "di cui il soggetto soffriva da tempo". Moore, infatti, scoprì il disturbo soltanto all'inizio della sua permanenza in Campania, nel 2013-2014. Fu lo staff medico del team casertano a scoprire la cardiomegalia durante le visite mediche. Furono chiesti consulti a Napoli con specialisti dei due policlinici partenopei:Con la Juvecaserta lo statunitense giocò 13 partite, totalizzando 155 punti e 77 rimbalzi, ma dovette operarsi al menisco e lasciò il team campano. In seguito, anche lì senza troppa fortuna (solo 11 match per lui). Toccante il cordoglio dei suoi team italiani. "L’Umana Reyerdi amici e familiari di Cameron Moore - si legge in una nota della Reyer Venezia - porgendo le più sentite condoglianze, per la prematura scomparsa dell’ex atleta orogranata". "Ciao Cameron", scrive invece la Juvecaserta, checon la maglia del team campano.