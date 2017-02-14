Moore-Boothe da urlo: Pistoia schianta Caserta (77-64)

[caption id="attachment_3765" align="alignleft" width="300"] foto Simone Lucarelli[/caption] Pistoia in casa è un rullo compressore. La legge del PalaCarrara si conferma anche contro la Pasta Reggia Caserta, sconfitta 77-64 dalla The Flexx. Lo scontro playoff se lo aggiudica quindi coach Esposito: gli ospiti arrivavano a Pistoia forti del +9 dell'andata, ma quel vantaggio è stato praticamente dilapidato. Ora la The Flexx è sesta in classifica, a pari punti con Capo d'Orlando e Trento, in piena zona playoff. Anche ieri Pistoia è riuscita a costruire il suo successo nella ripresa. Il primo tempo ha visto un andamento piuttosto equilibrato, con la The Flexx che ha provato a fare la partita nel primo quarto nonostante l'assenza di Roberts per infortunio e la prestazione scialba di Petteway. Ma coach Esposito ha potuto contare sulla premiata ditta Moore-Boothe, che ha mandato più volte in crisi la retroguardia campana. Dell'Agnello ha provato a porre rimedio nel secondo periodo, e la Pasta Reggia si è finalmente fatta viva: subito break di 2-8, poi Diawara, un ottimo Sosa e Cinciarini architettavano il sorpasso (35-38). Ma è nel terzo quarto che Pistoia prende in mano le redini del gioco per non lasciarle più. Il 16-7 con cui la The Flexx schianta la Pasta Reggia - con un grande Moore - dà un indirizzo ben preciso al match. All'inizio degli ultimi 10' coach Dell'Agnello chiama time out per riorganizzare i suoi e tentare un ultimo assalto, interrompendo la vena realizzativa di Crosariol e compagni. Ma i piani del coach casertano vanno a monte: Pistoia non si fa sorprendere e anzi continua a ferire la difesa della Pasta Reggia con Boothe. La The Flexx aumenta il vantaggio fino al +13, ribaltando così il -9 dell'andata: successo preziosissimo per i toscani, che salgono a quota 20 in compagnia di Capo d'Orlando e Trento al sesto posto. Caserta resta a 18 punti, e incappa ancora una volta nei soliti errori degli ultimi tempi.