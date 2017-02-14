Denver 'impallina' Golden State: 132-110. Washington è un treno: battuta anche OKC

, e lo fa utilizzando quella che di solito è l'arma migliore dei gialloblu di Oakland, ovvero le bombe da fuori. I Nuggets impallinano i Warriors con 24 triple (eguagliato il record di sempre stabilito dai Rockets lo scorso 16 dicembre) grazie ad un'eccellente prova collettiva: 132-110 per i padroni di casa, che annichiliscono una GS apparsa confusionaria e stralunata.: dall'altra parte, Kevin Durant ha raccolto il suo solito buon bottino (25 punti) ma a fare impressione è lo score di Steph Curry, fermo a 11 punti e ancora una volta in grande difficoltà senza il suo "Splash Brother", Klay Thompson, infortunato al tallone destro. Oltre ai tiri da tre, i Nuggets distruggono Golden State a rimbalzo: finisce addirittura 52-27, con Jokic assoluto dominatore sotto canestro. Già alla fine del primo tempo erano emersi tutti i problemi di giornata dei Warriors, sotto di 18 lunghezze. Chi si aspettava una reazione nella ripresa non è rimasto deluso:. Ma il miracolo non si concretizza: Denver riprende a colpire e il divario torna a farsi molto ampio. I Nuggets festeggiano l'impresa, per coach Kerr è la nona sconfitta stagionale.: Washington non fa sconti e fa secca anche Oklahoma (120-98) con Morris e Beal sugli scudi. Il top player di OKC si ferma a soli 17 punti e 4 assist, davvero troppo poco per tenere testa a questi Wizards. Vola San Antonio, che espugna anche il parquet degli Indiana Pacers:, autore di 32 punti nel 106-110 degli Spurs. Indiana incassa il quarto ko di fila. Decima sconfitta nelle ultime 11 gare per Charlotte,. Per Marco Belinelli solo 8 punti.