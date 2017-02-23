Nazionali, Federbasket e Spalding presentano il nuovo logo

La Federazione italiana pallacanestro e Spalding Italia hanno presentato il nuovo logo 'Italia basketball', che accompagnerà il settore squadre nazionali nelle sfide del prossimo quadriennio. A riportarlo è l'agenzia di stampa ANSA.: i colori sono quelli classici, mentre la forma - particolarmente grintosa - riprende quella del logo del nuovo sponsor tecnico Spalding. Infine, uno sguardo anche al font, che ricorda molto gli intagli della palla a spicchi. L'intento della Federazione italiana pallacanestro e della Spalding Italia è quello di creare una nuova identità visiva che racchiuda tutti i valori dell'Italia del basket. Sulle divise da gioco di tutte le sezioni, come da regolamento,, mentre sul resto dell'abbigliamento ufficiale il logo comparirà nella versione integrale. E non è tutto: è stata inoltre studiata una variante del logo,Il nuovo logo debutterà ufficialmente su tutto il materiale tecnico il 27 febbraio, in occasione del raduno della Nazionale femminile a Montegrotto Terme. Si tratta del primo passo della collaborazione tra la Federbasket e la Spalding: l’azienda americana, distribuita in Italia da Gafler s.r.l.,ma anche per le altre anime della pallacanestro italiana. La Spalding, infatti, sarà testimonial dal minibasket alle divise arbitrali, dallo Streetball ai corsi di formazione per allenatori.: l’esordio internazionale ufficiale è previsto per la prossima estate, quando la Nazionale maschile e quella femminile saranno impegnate nei rispettivi campionati Europei FIBA.La Vanoli Basket Cremona comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione, già aggregato da venerdì scorso per gli allenamenti. Ibarra vestirà la maglia numero 39.