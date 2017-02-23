Champions: la Reyer Venezia agguanta la qualificazione con un ultimo quarto da urlo

La Reyer Venezia ottiene la qualificazione in extremis e adesso sfiderà Avellino nel derby degli ottavi di Champions.

Il tabellino di Reyer Venezia-Ventspils

Lasfideranegli ottavi diin un derby tutto italiano. Dopoanche i lagunari centrano la qualificazione dopo aver sconfitto in casa i lettoni delnel match di ritorno. All'andata gli ospiti si erano imposti di sette punti e cosi il 70-61 rifilato dalla squadra di coach De Raffaele è stato sufficiente per garantire il pass per il turno successivo. Un match sofferto per la Reyer Venezia che per tre quarti di gara non è riuscita a mettere la testa avanti nel punteggio, lottando punto a punto con i coriacei avversari.Per i lagunari l'attenuante non indifferente della contemporanea assenza diappiedato dal mal di schiena e die con unin precarie condizioni fisiche. Solo nell'ultimo quarto i lagunari hanno trovato la giusta spinta per trovare i punti qualificazione imponendo un parziale di 25-15 agli avversari, ritrovando intensità in difesa e punti in attacco. Venezia ha anche rischiato di gettare alle ortiche la qualificazione quando sul +12 a 11” dalla sirena, ha subito la tripla di, perdendo poi il possesso con Filloy e consentendo al'ultima disperata conclusione che ha mancato il bersaglio grosso. Un +9 che consente agli oro-granata di poter adesso guardare con fiducia al prosieguo di una stagione, per il momento, da incorniciare. La squadra di coach De Raffaele sarà impegnata domenica alper proseguire la propria marcia verso i piani alti della classifica.(23-17; 30-30; 45-46): Haynes 5, Hagins 5, Ejim 18, Peric n.e., Bramos 17, Visconti n.e., Antelli, Filloy, Ress, Ortner 4, Viggiano 5, McGee 16. All. Walter De Raffaele.: Leimanis n.e., Deane 18, Jakovics 6, Ziedins n.e., Zelionis 2, Janicenoks 4, Ate, Skele 3, Gulbis 4, Zakis 9, Campbell 15. All. Karlis Muznieks.