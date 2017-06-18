Caricamento...

Olimpia Milano, in attesa di Pianigiani si lavora per il play: James o Jerrells i candidati

18/06/2017

L'Olimpia Milano dovrà rescindere il contratto con Repesa prima di annunciare l'arrivo di Pianigiani, ecco le prospettive di mercato.

L'Olimpia Milano sta per dare il benvenuto a Simone Pianigiani anche se ancora mancano alcuni dettagli prima dell'addio definitivo a Jasmin Repesa. Il sodalizio milanese e l'attuale tecnico stanno ancora trattando la buonuscita per la rescissione del contratto. Pianigiani sta per concludere la sua breve ma intensa stagione all'Hapoel Gerusalemme che si è conclusa con la vittoria del titolo. Un ottimo biglietto da visita per il coach toscano che si appresta a firmare un contratto per tre anni con le Scarpette Rosse. Dopo che verrà sistemata la questione del nuovo coach, l'Olimpia Milano si ritufferà sul mercato per rivoluzionare una parte del roster. Il nome in cima alla lista dei desiderata del club di Proli è il playmaker Mike James, ritenuto il profilo adatto per fare finalmente un salto di qualità e puntare ad una stagione europea ad alto livello. Una pista non semplicissima da percorrere, visto che James ha dichiarato di ambire all'Nba prima di decidere di rimanere ancora in Europa. Fra l'altro il play è molto conteso da altri club prestigiosi come l'Efes e il Maccabi, pronte a fare ponti d'oro. E' sempre viva la pista che porta al ritorno di Curtis Jerrells, un giocatore che Pianigiani conosce benissimo per averlo allenato all'Hapoel. Un giocatore da 16,8 punti di media in Eurocup che ha messo in evidenza grandi progressi dal punto di vista tecnico nelle ultime stagioni. Jerrells ha ancora un altro anno di contratto con l'Hapoel e non sarà facile strapparlo dagli artigli del club israeliano. L'Olimpia Milano dovrà mettere sul piatto tanti soldi per riuscire a mettere le mani sulla forte guardia americana.
