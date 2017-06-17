Fenerbahce, è triplete! In Spagna la prima volta del Valencia

e realizzano quella che è senza dubbio la loro miglior stagione di sempre. I turchi sono riusciti a conquistare l'ottavo titolo nazionale, ottenendo così tre trofei stagionali: il team allenato da Obradovic, infatti, era già riuscito ad assicurarsi la Supercoppa e l'Eurolega. Lo 'scudetto' è giunto al termine di un campionato condotto con grandissima autorità, senza nessun rivale all'altezza di una squadra straordinaria come quella: basti pensare che i turchi hanno vinto tutte le gare nei playoff e hanno messo dentro qualcosa come trenta vittorie consecutive in Turchia. Gara 4 ha mostrato tutta la forza di questo team straordinario: sotto di 14 punti contro il Besiktas, gli uomini di Obradovic hanno trovato le forze di rimontare lo svantaggio(risultato MVP di queste 'Finals') e di andare a vincere la sfida ai tempi supplementari, dimostrando oltre alla forza tecnica, davvero impressionante. In tutto questo, importante e decisivo è risultato l'apporto di Gigi Datome, anche se nell'ultimo match è riuscito a totalizzare solo 4 punti. Passiamo in Spagna, dove ad esultare è il Valencia, che ha conquistato il primo titolo nazionale della sua storia. Il punto decisivo, conquistato davanti ai propri tifosi, è giunto ieri:Dal 2010 ad oggi, il Valencia è la prima squadra a rompere il dominio Real-Barcellona: l'ultima era stata il Baskonia (con cui militava Fernando San Emeterio, oggi nel Valencia). Il basket spagnolo vive un momento particolarmente esaltante: oltre al Valencia 'scudettato', c'è il Malaga vincitore dell’Eurocup, mentre il Tenerife ha vinto la Champions League e il Real la Copa del Rey. Senza dimenticare il Gran Canaria, che si è aggiudicato la Supercoppa spagnola.