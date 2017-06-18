Europei femminili, Italia beffata dalla Turchia (53-54): lunedì c'è la Slovacchia

Le azzurrine di Capobianco, dopo la vittoria nella gara inaugurale degli Europei femminili contro la Bielorussia, escono sconfitte dal match contro la Turchia: 54-53 il punteggio del secondo match del gruppo B a Hradec Kralove, in Repubblica Ceca. Adesso, per le atlete azzurre, è prevista un giornata di riposo, che ieri ha battuto la Bielorussia e pertanto contenderà il secondo posto alle ragazze di coach Capobianco. L'Italia ce l'ha messa tutta ed è anche arrivata ad un passo dal secondo successo consecutivo:Poco male: c'è tutto il tempo per riorganizzarsi e recuperare le forze in vista del prossimo impegno. Le azzurrine sono state trascinate da unaformato "monstre": 23 punti e 10 rimbalzi per una prestazione davvero sublime, che purtroppo non è bastata per avere ragione delle turche. Il primo tempo è stato particolarmente equilibrato,che ha consentito all'Italia di giungere all'intervallo sul 30-30. All'inizio della ripresa, subito una tegola per Capobianco che deve rinunciare a Chicca Macchi, colpita al volto da una gomitata di Hollingsworth (e portata in ospedale per accertamenti, ndr). Nonostante la brutta botta, l'Italia non si scompone e lotta con grande tenacia.quando mancano solo tre minuti alla sirena: sembra finita, ma una straordinaria Zandalasini rimette in carreggiata le azzurrine andando a siglare addirittura il canestro del pareggio ad una quarantina di secondi dal termine. La panchina azzurra ci crede,. L'ultimo possesso è italiano: Formica ha la palla del definitivo sorpasso ma lo fallisce proprio sulla sirena. Ad esultare sono le atlete turche, l'Italia guarda già alla prossima gara contro la Slovacchia.