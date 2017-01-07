Olimpia Milano bloccata dalla neve a Istanbul: rinviato a martedì il derby con Cantù
di Redazione
07/01/2017
Oltre alla sconfitta, la beffa. L'Olimpia Milano ha incassato la nona sconfitta consecutiva in Eurolega sul parquet del Fenerbahce, pur disputando un ottimo match, alla pari con i vice campioni d'Europa. Una reazione d'orgoglio da parte degli uomini di Repesa dopo le recenti prestazioni negative, che però non è bastata per tornare al successo in Europa e interrompere la crisi oltre confine. Non è bastato il ko a rendere amara la trasferta dell'Olimpia: la truppa biancorossa è ancora bloccata ad Istanbul a causa della copiosa nevicata abbattutasi sulla capitale turca, che ha costretto le autorità locali a chiudere l'aeroporto Ataturk. Niente ripartenza per l'Italia, quindi: l'aereo che avrebbe dovuto riportare l'Olimpia in terra milanese sarebbe dovuto partire alle 12:50 circa. Ma la nevicata di ieri, proseguita intensamente nella notte, ha impedito la partenza dei campioni d'Italia in carica. L'Armani non riuscirà a tornare in Italia prima di lunedì mattina. Per questo motivo, è stato deciso di rinviare il derby in programma lunedì 9 al PalaDesio tra la Pallacanestro Cantù e l'EA7. La gara si disputerà martedì 10 al PalaDesio e non lunedì 16 gennaio: lo annuncia una nota della Lega Basket. "La Lega Basket - si legge - viste le avverse condizioni metereologiche di Istanbul che non permettono il rientro in Italia dopo la gara disputata in Eurolega dell'Olimpia Milano in tempo utile per la disputa della quindicesima giornata di campionato, ha disposto che la gara Pallacanestro Cantù - Pallacanestro Olimpia Milano venga disputata martedì 10 gennaio 2017 alle ore 20.45 con diretta su Sky Sport 1". Intanto, la squadra ha svolto questa mattina un allenamento atletico in piscina e palestra. Nelle ore pomeridiane, invece, è prevista un’ulteriore seduta per i giocatori meno impiegati ieri e sarà convocata una riunione tecnica. Anche se bloccata ad Istanbul, la truppa di coach Repesa continua a lavorare per presentarsi al meglio al derby contro Cantù, particolarmente sentito dai tifosi.
