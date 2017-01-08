Varese sconfitta in casa dalla Fiat Torino: Wright mvp

Colpo esterno della Fiat Torino che si impone nel finale su una Varese in caduta libera, grazie alla grande serata di Wright e Alibegovic.

OpenjobMetis Varese – Fiat Torino 79-86 (29-21, 20-21, 14-15, 16-29 – 29-21, 49-42, 63-57, 79-86)

Laespugna il parquet dell'conquistando due punti preziosi in ottica salvezza in un match dalle mille emozioni. I padroni di casa hanno condotto la gara a lungo per poi cedere di schianto nel finale, regalando il successo agli ospiti. La squadra di coach, nonostante le importanti assenze di Harvey e Poeta, è riuscita a risalire la china dopo un avvio complicato, elevando l'intensità difensiva nei momenti decisivi del match. Decisive le prestazioni dimentre i 23 punti die i 19 dinon sono bastati a Varese per dare un calcio alla crisi. Gara dal punteggio alto, con i varesini che griffano il primo quarto, chiudendo sul 29-21 grazie anche ad una partenza sprint di Eyenga. Nel secondo quarto èa prendere in mano le sorti della squadra di Vitucci, propiziando il 7-0 di parziale con il quale gli ospiti si sono rifatti sotto nel punteggio.Varese, dopo essere andata anche sotto nel punteggio, chiude il primo tempo sul 49-42 anche grazie ad alcune perle offensive di Johnson. In apertura di ripresa, Varese illude gli spettatori di Masnago, prendendo il largo nel punteggio e portandosi sul 59-47, ma due triple di Alibegovic e Wright riducono sostanzialmente il distacco, consentendo agli ospiti di andare sotto solo di 6 punti (63-57). L'ultimo quarto è totalmente di marca torinese grazie anche alla grande giornata di Chris Wright (22 punti, 4/7 da tre) e Alibegovic le cui due triple nel finale, mettono il sigillo al successo della Fiat Torino. Il match si chiude sul 79-86.Johnson 19, Anosike 11, Maynor 10, Avramovic 5, Pelle ne, Bulleri 3, De Vita ne, Cavaliero 0, Kangur 2, Canavesi ne, Ferrero 6, Eyenga 23. All. Moretti: Wilson 18, Harvey ne, Wright 22, White 13, Parente 3, Alibegovic 11, Washington 19, Okeke 0, Fall ne, Mazzola 0, Vitale ne. All. Vitucci