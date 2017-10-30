Home LegaBasket Serie A, Venezia e Brescia ingranano la quinta. Risorge Trento, Reggio Emilia sempre più giù

30/10/2017

Nella quinta giornata di campionato a fare più rumore è stata senza dubbio la fragorosa sconfitta dell'Olimpia Milano, 'malmenata' dalla Dinamo Sassari (90-69) al PalaSerradimigni. Un ko che costringe i biancorossi ad abbandonare il primo posto in classifica, che fino a ieri condivideva insieme alla Reyer Venezia e alla Germani Brescia. Le altre due contendenti, infatti, non sembrano conoscere ostacoli: i campioni d'Italia in carica ottengono la quinta vittoria in cinque partite espugnano il parquet della Virtus Bologna in una gara molto emozionante e decisa sul filo di lana (87-88); la Germani di coach Diana continua a stupire e realizza la 'manita' con un 69-78 esterno all'Happy Casa Brindisi. A otto minuti dalla sirena, le "V nere" cominciavano ad accarezzare il sogno di battere i tricolori. Le due triple di Gentile avevano fissato il punteggio sull'81-74, e tutto il pubblico dell'Unipol Arena cominciava seriamente a credere nell'impresa. Ma quando hai di fronte la Reyer, può succedere qualsiasi cosa. Venezia, senza mai perdere la lucidità, ritrova le trame giuste e recupera lo svantaggio, fino al sorpasso firmato Orelik (82-84). Aradori mette dentro la tripla del controsorpasso virtussino, ma i due liberi del solito Orelik (17 punti) riportano avanti la Reyer, che sempre dalla lunetta va sul +3. A 4'' dalla sirena l'inutile canestro di Gentile: vince Venezia 87-88. La rivelazione di questa prima parte di stagione è senz'altro Brescia: 69-78 al Palapentassuglia, cinque su cinque e primo posto insieme all'Umana. Moss (20 punti) e Landry (15) sono in stato di grazia. Brindisi si affida a Randle (17 punti), ma nell'ultimo quarto paga lo sforzo del periodo precedente e cede di fronte alla maggiore tecnica della Leonessa. Negli anticipi di mezzogiorno vittorie esterne per Torino e Cremona, che espugnano rispettivamente Capo d'Orlando (70-73) e Pesaro (68-79). Risorge Trento, che dopo un pessimo avvio di stagione si ritrova e strapazza una Reggio Emilia sempre più fanalino di coda: 5 sconfitte su 5 gare per la Grissin Bon. Bene Varese: 81-73 contro la The Flexx Pistoia.