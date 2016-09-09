Pistoia Basket, l'entusiasmo dei tifosi: "Resteremo in Serie A!"

Un fiume di sciarpe, bandiere e colori biancorossi ha invaso le strade del centro storico della città toscana, per quella che si è rivelata una splendida festa non solo per gli appassionati di basket, ma per tutti i cittadini pistoiesi., con la manifestazione che è stata trasmessa anche in diretta sulla tv locale TVL. La risposta del pubblico pistoiese ha riempito il cuore d'orgoglio al presidente del sodalizio toscano,: "Questa città ha già dimostrato di essere il massimo che si possa desiderare.Che siamo più solidi lo abbiamo dimostrato, perché siamo riusciti a mantenere molti giocatori e a restare in Serie A. E soprattutto possiamo contare sul coach Vincenzo Esposito. Vorrei poi dire grazie al Comune – ha detto il presidente Maltinti, come riportato dal quotidiano "La Nazione" – che ci ha dato una grossa mano,: quest’anno avremo una casa dove non piove. Tra poco si apre una nuova stagione e l’obiettivo è mantenere il livello che abbiamo conquistato". I cori dei tifosi sono diventati dei veri e propri boati quando a parlare è stato, che ormai è ufficialmente il nuovo capitano della Pistoia Basket. Antonutti ha garantito al gruppo storico "Baraonda" e a tutta la folla presente alla festa che il team farà di tutto per mantenere la categoria. "Tanto orgoglio e onore: ora la voglia di fare è ancora di più.. Essere capitano qui è un grande stimolo"., passato da giocatore ad allenatore. "I protagonisti cambiano con gli anni, quello che non cambia è l’umiltà e l’impegno che ci mettiamo.Ma noi abbiamo i ragazzi e lo spirito giusto per farcela".