Oscar del basket 2016, premiati Amedeo Della Valle e Cecilia Zandalasini

La guardia della Pallacanestro Reggiana ha infatti vinto il premio Reverberi, ovvero l'Oscar 2016 che viene assegnato al miglior giocatore della stagione passata. Un'annata che ha visto Della Valle sugli scudi, con la sua Grissin Bon cheed è anche arrivata in finale scudetto (persa) contro l'Olimpia Milano. "È un grande onore per me ricevere questo importante premio, rinomato a livello nazionale - ha commentato Amedeo Della Valle -con la mia famiglia, con la società, staff, compagni e con tutti i sostenitori biancorossi, perché l'assegnazione del Reverberi è merito dei grandi traguardi raggiunti insieme". Per quanto riguarda il basket femminile, il premio Reverberi è stato assegnato a, 20 anni, in forze alla Famila Schio. La Zandalasini diventa così la più giovane vincitrice nel corso dei 31 anni di storia del riconoscimento. "E’ stata una bella sorpresa – ha detto la giovane atleta –Vedere il mio nome accanto a nomi importanti, come Amedeo Della Valle, che sta facendo molto bene in serie A1 maschile, è una grandissima soddisfazione".Dal tg regionale dell'Emilia Romagna era salito alla ribalta come cronista di sport sempre per la Rai. La televisione, il giornalismo e il mondo del basket, storico redattore, che nella seconda parte della sua carriera si era affermato come la voce del basket emiliano-romagnolo ed in particolare di quello bolognese., lo storico programma Rai per gli aggiornamenti dai palasport. Bettini aveva concluso la sua carriera in Rai come vicecaporedattore. Bettini ha passato un'intera vita nella sede Rai di Bologna, dapprima come volto noto del tg dell'Emilia Romagna, ed in seguito come apprezzatissimo cronista di sport, in particolare della pallacanestro.I funerali si terranno in forma privata.