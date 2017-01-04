NBA, San Antonio implacabile: Toronto ko. Philadelphia vince sulla sirena

La coppia d'oro dei Toronto Raptors soccombe all'AT&T Center dinanzi a quella degli Spurs, che realizza 48 dei 110 punti con cui San Antonio spazza via la franchigia canadese. Per Toronto è senza dubbio una delle prestazioni più brutte in questa NBA:, infilando di continuo la retroguardia dei Raptors e conquistando così la ventottesima vittoria stagionale. San Antonio domina già nel primo tempo, portandosi sul +20 quando il match è solo all'intervallo: oltre a Leonard e Aldridge,, che con i suoi 15 punti e 8 assist dimostra di essere tornato finalmente a buoni livelli. Toronto finisce per la prima volta sotto i 90 punti, a causa soprattutto della pessima prova di Lowry:, davvero troppo poco contro questi Spurs. Randle aumenta i giri e i Lakers tornano al successo. I gialloviola battono Memphis 116-102 grazie alla seconda tripla doppia della stagione della propria ala grande (19 punti, 14 rimbalzi e 11 assist).Memphis si affida a Gasol (22 punti) ma allo Staples Center ad esultare sono i Lakers. Ci pensa Covington praticamente sulla sirena a regalare, che superano i Minnesota Timberwolves 93-91. Philly aveva toccato anche il massimo vantaggio di 26 punti, prima di farsi clamorosamente riprendere da Minnie:. Ma una partita di NBA non finisce mai: a 0.2'' dal termine i 76ers trovano un successo che stavano per gettare alle ortiche., che sul proprio parquet regola i Washington Wizards 113-105. Non un ottimo inizio d'anno per gli uomini di coach Brooks, che pure avevano chiuso il 2016 con tre successi consecutivi.e permettono agli ospiti di risalire fino al -5 nelle battute finali, ma la tripla di Barnes (26 punti) a 24'' dal termine spedisce i Mavs a +8 e chiude di fatto i giochi.