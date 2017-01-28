Pesaro, vietato sbagliare. Bucchi: "Torino è un osso duro, ma daremo l'anima"

Ora o mai più. Dopo la pesante sconfitta incassata contro la Germani Brescia, in casa Pesaro vige un diktat:, se si vuole davvero centrare l'obiettivo salvezza.: dietro di lei, con soli due punti in meno, solo la coppia di fanalini di coda composta dalla Vanoli Cremona, rivitalizzata dalla cura Lepore, e dalla Openjobmetis Varese, che ha tutte le carte in regola per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Pesaro è attesa da due match consecutivi in casa: prima la Fiat Torino, poi la Pallacanestro Cantù. L'imperativo non è mai stato così chiaro: vincere, possibilmente entrambe le sfide.: lo sa bene coach Bucchi, che spiega cosa dovranno fare i suoi uomini per avere la meglio sul team piemontese. "La FIAT Torino è una formazione molto cresciuta rispetto alla prima parte del campionato,, che il pubblico pesarese ha già avuto modo di apprezzare in maglia biancorossa - dice Bucchi in un'intervista su "ViverePesaro" - Per vincere contro una simile avversaria, dovremo puntare soprattutto sul gioco di squadra ed anche su una difesa molto mobile ed aggressiva a tutto campo,, sia come playmaker che come guardia. Di una cosa comunque sono certo: la nostra non è una squadra di menefreghisti, e lo dimostreremo sul campo". Dall'altra parte,invita i suoi a non sottovalutare l'impegno. "Se non riusciremo ad entrare subito in partita con la necessaria lucidità e concentrazione,- dice Vitucci - sarà molto difficile per noi puntare ad allungare la nostra striscia vincente".