Cleveland rialza la testa. James Harden stellare: 51 punti!

Un ruolino che può appartenere ad una franchigia che naviga nei bassifondi della classifica, non di certo ai campioni in carica, specialmente se coltivano l'ambizione di bissare l'approdo alle Finals.L'occasione era ghiotta: sia perchè il pubblico della Quicken Loans Arena dà sempre una grande mano, ma anche considerando l'avversario, che non era dei più tosti. Eppure il match tra i Cavs e Brooklyn non è stato pienamente dominato dagli uomini di coach Lue, a dimostrazione che i problemi ci sono ancora. Tuttavia,E' nel terzo periodo che i Cavs costruiscono quella fuga che permetterà ai padroni di casa di non essere più ripresi: LeBron rientra sul parquet e comincia a sfornare una serie di assist deliziosi per Love e Irving. Cleveland raggiunge la doppia cifra di vantaggio, negli ultimi 12' è solo gestione. Non ci sono più aggettivi per James Harden.Ieri, al Wells Fargo Center di Philadelphia, la stella di Houston ha realizzato 51 punti, 13 rimbalzi e 13 assist. E ci voleva per forza una prova così dirompente per consentire ai Rockets di uscire vincenti dal parquet dei 76ers, una delle squadre più in forma del momento:(32 punti), vince Houston 118-123. Per dimostrare di non essere DeRozan-dipendenti, come qualcuno già vociferava, i Raptors dovevano battere Milwaukee., mentre i Bucks non ottengono quanto sperato da Parker e Antetokounmpo. Brutta sconfitta per gli Spurs, che perdono 119-103 in casa Pelicans,: buona la prova di Marco Belinelli (15 punti).