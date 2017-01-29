Serie A, 17esima giornata: riflettori puntati su Sassari-Reggio Emilia e Avellino-Milano

Prende ufficialmente il via alle 12 la diciassettesima giornata - la seconda di ritorno - del campionato di Serie A di basket maschile. Il primo match in programma promette già scintille:, per una sfida che regalerà senza dubbio emozioni e spettacolo. I padroni di casa sono la più bella sorpresa del torneo: l'aver centrato l'obiettivo delle Final Eight, di certo non previsto ai nastri di partenza, servirà a dare ancora più convinzione nei propri mezzi, che ha di recente firmato il prolungamento del suo contratto fino al 2019. L'avversario odierno è particolarmente ostico: la Reyer chiederà strada all'Orlandina per continuare l'inseguimento alla capolista, quell'Olimpia Milano distante 4 punti dal team allenato da coach De Raffaele. Sono 5 le gare in programma alle 18:15.a quanto fatto vedere nelle ultime settimane: al PalaRadi arriva l'Aquila Trento, che pure non può permettersi di perdere per non vedere 'accorciarsi' il distacco rispetto alle ultime posizioni. L'Enel Brindisi riceve la The Flexx Pistoia, mentre la Pasta Reggia Caserta attende l'Openjobmetis Varese al PalaMaggiò:o davvero gli uomini di coach Dell'Agnello hanno ritrovato quella verve necessaria per tirarsi fuori dal periodo difficile che li ha caratterizzati a cavallo tra Dicembre e Gennaio. La Consultinvest Pesaro cerca punti salvezza in casa contro la Fiat Torino, mentreper uno dei tanti derby lombardi di questo campionato. Stasera la partitissima tra la Dinamo Sassari, che sta recuperando posizioni, e la Grissin Bon Reggio Emilia, chiamata al riscatto dopo il brutto ko interno contro Caserta. Domani sera, infine,: gli irpini hanno la grande chance di riavvicinarsi alla capolista e si affideranno alla consueta spinta del PalaDelMauro per centrare l'impresa.