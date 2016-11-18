Pistoia Basket, accordo di sponsorizzazione con ChiantiBanca

La The Flexx Pistoia ha annunciato, una delle principali realtà del Credito cooperativo nazionale.e il suo marchio comparirà, oltre che al PalaCarrara, sulle divise del settore Minibasket biancorosso. Con questo accordo di partnership, presentato in conferenza stampa, entrambi i protagonisti avvianoin cui due eccellenze del territorio toscano fanno squadra e danno impulso alle reciproche attività. "Abbiamo deciso di imboccare una strada comune col Pistoia Basket - ha affermato il responsabile delle filiali di Chianti Banca nell'area di Pistoia,- perché la riteniamo una realtà che coniuga perfettamente i valori appena descritti: eccellenza della città e punto di riferimento dell’intera comunità che allarga i propri confini e, con principi sani e quei valori di lealtà e correttezza che il mondo dello sport non deve mai dimenticare". Grossa soddisfazione viene espressa anche dal vice-presidente della Pistoia Basket,. "Siamo molto contenti di salutare l’ingresso nel pool dei Top Sponsor di un nuovo importante marchio nella nostra famiglia - ha detto Lucchesi - Quella di allargare sempre di più la nostra basee farlo con una realtà importante e in forte ascesa come ChiantiBanca è un segnale del legame che vogliamo cercare di stabilire con le eccellenze del territorio, sia a livello di ambizioni che di valori"."Ogni atleta professionista, senza distinzione di razza e di genere, ha un enorme debito di gratitudine verso Ali". Con queste parole, il grande campione NBA LeBron James ha voluto motivareper la mostra su Ali al nuovo Museo Nazionale Smithsonian di storia afro americana. "Muhammad Ali rappresenta il campione in toto, non solo per quanto fatto sul ring, ma anche per quello che ha fatto fuori - ha aggiunto LeBron - Per quello che ha detto,per far avanzare i diritti civili".