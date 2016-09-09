Fa canestro come Curry nell'aula dell'Università, il prof promuove tutti
"Se fai canestro da quella distanza, darò a tutta la classe il massimo dei voti". E Vinny Forte, studente della Ohio State University, non se l'è fatto ripetere due volte: bomba da tre da una distanza pazzesca, e prof 'costretto' a mantenere la sua promessa. E' quanto accaduto in un'aula dell'Università Statale dell'Ohio, fondata nel 1870 e attualmente il più grande Ateneo degli Stati Uniti d'America. Che ora ha un nuovo eroe: Vinny Forte è riuscito ad evitare che tutta la sua classe svolgesse il temutissimo test di chimica organica. Come? Sfidando il docente di chimica, Cristopher Callam. "Se faccio canestro da qui promuove tutti?". Il prof ha fatto di più: "Se da quella distanza riesci a centrare il cestino della spazzatura, che è qui accanto al mio tavolo, con una palla di carta, annullo l'esame di chimica organica a tutta la classe e siete tutti promossi con il massimo dei voti". Vinny ha preso una palla di carta e ha sganciato il missile, che si è infilato dritto dritto nel cestino, scatenando il tripudio in classe come la Oracle Arena dopo ogni canestro da tre di Steph Curry (in particolare quelli da distanza siderale sul filo della sirena). Il ragazzo è diventato un autentico eroe, e il video della sua impresa è stato postato sui social network da una sua compagna di classe, diventando immediatamente virale con quasi 230.000 'likes' su Twitter. Il professor Callam ha mantenuto la promessa: gli studenti hanno superato il test senza fare nulla. ALL STAR GAME, SVELATO IL NUOVO LOGO E' stato svelato il nuovo logo dell'All Star Game 2017, che si terrà a New Orleans e non a Charlotte per la controversa legge dello Stato del North Carolina chiamata HB2 ("House Bill 2"), ritenuta discriminatoria nei confronti della comunità LBGT da Adam Silver e dalla Lega. Il logo è caratterizzato da una cornice simile a quelle lavorate in ferro, mentre il simbolo del giglio è sparso su tutto lo sfondo. Presenti i colori dei New Orleans Pelicans (oro, navy e rosso).
