Playoff A2, gara 2: Brescia e Ferentino sul 2-0, Agropoli la spunta all'overtime

nella prima giornata di gara 2 dei playoff promozione in A2. Fattore campo totalmente rispettato:allungano su, mentreriescono ad impattare la serie contro. Un'altra grande prestazione di Brescia manda Trapani ancora al tappeto.. Va però detto che la Lighthouse Conad ha disputato un ottimo match, e di certo non ha nessuna intenzione di arrendersi. Ad un primo quarto di chiara impronta bresciana (24-14) è seguita la veemente reazione trapanese, che si portava all'intervallo(40-39). Nel secondo tempo la gara è equilibratissima, anche se nell'ultimo quarto Brescia mette il muso avanti: a 37'' dal termine è +5 per i locali.prova a mantenere a galla Trapani, ma non basta: finisce 89-83, Brescia è sul 2-0. Splendidi Moss per i lombardi (22 punti) e Mays per Trapani (23). Ferentino costruisce il 2-0 su Roseto nel primo tempo, chiuso con un +14 (42-28), grazie alle eccellenti prove del tridente Raymond-Carnovali-Imbrò:. Roseto nel primo tempo è disastrosa nel tiro da 3 (0/11): gli abruzzesi tentano di riacciuffare il match nella ripresa, ma Ferentino mantiene gli "Sharks" a distanza. I laziali controllano, concludono 86-74 e portano a casa il secondo punto. Con gara 1 ricca di emozioni, nemmeno gara 2 tra Mantova e Agrigento ha voluto essere da meno. Anche stavolta la sfida si decide nelle battute finali. Per tutta la durata del match, le due formazioni restano l'una ancorata all'altra. Ad un minuto e mezzo circa dalla sirena,, che però si rilassa: Agrigento si rimette a -1 e ha la palla del sorpasso (e dello 0-2), ma Saccaggi non centra il bersaglio. Esulta Mantova, serie riaperta. C'è voluto unper decidere gara 2 tra Agropoli e Bologna. La Fortitudo deve mordersi le mani, in particolare dopo aver disputato un primo quarto da favola (+15). I campani, dal canto loro, ci hanno sempre creduto, presi in mano dal solito: prima la tripla che riporta Agropoli a -3, poi il canestro del pareggio a una ventina di secondi dal termine. A Bologna non riesce il colpo del ko, e ai supplementari Agropoli fa suo il match, sempre con Roderick sugli scudi:, finisce 98-94 per i locali.