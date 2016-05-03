Playoff NBA, gara 1 semifinale: San Antonio distrugge Oklahoma

Nella prima sfida di questa semifinale della Western Conference,mette subito in chiaro le proprie intenzioni e. Il quintetto guidato da coach Popovich domina il match in lungo e in largo, costringendo Oklahoma al ruolo di comprimaria.: San Antonio arriva ad una percentuale al tiro intorno all'80%, e chiude con un vantaggio di 23 punti (43-20). La storia non cambia affatto nei quarti successivi:, tanto che Popovich decide di far riposare i titolarissimi e conclude il match con le riserve. Alla fine gli Spurs chiudono con un sonoro +32 su Oklahoma, indirizzando subito la serie verso San Antonio. Sugli scudi Aldridge, Leonard e Green: dei 124 punti totalizzati dagli Spurs,. Aldridge è il vero “man of the match” con 38 punti (miglior score dell'anno per lui), Leonard si ferma a 25 (ma ha giocato solo 22 minuti, ndr) e Green si accontenta di metterne 18.: un dato che la dice lunga sulla supremazia degli uomini di Popovich. Male, molto male Oklahoma, che dovrà cambiare nettamente registro se vorrà coltivare speranze di qualificazione. Vero che siamo ancora a gara 1, ma una prestazione così non può essere bissata se si vuole puntare a battere San Antonio., che sbagliano tantissimo da due (11/34). In gara 2 Oklahoma è chiamata quindi ad una. Non è chiaro se i Thunder a recuperare energie fisiche e mentali per mettere in difficoltà San Antonio, che ha mostrato una grande organizzazione di gioco e una convinzione decisamente superiore agli avversari. Ma si sa, ai playoff basta davvero poco per rimettere tutto in gioco.