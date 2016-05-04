NBA, impresa Oklahoma. Golden State a fatica su Portland

Non sono affatto mancati i colpi di scena. Dopo i verdetti di gara 1, che avevano visto le nette vittorie disu, ci si aspettava un andazzo piuttosto simile anche in questa seconda sfida, con Warriors e Spurs avvantaggiati dal fattore campo. Beh, niente di tutto questo. I Blazers e i Thunders cambiano totalmente faccia rispetto alle discutibili prestazioni in gara 1 e mettono sotto scacco i più quotati avversari per lunghi tratti del match. Alla fine Golden State riuscirà comunque a prevalere (ma che fatica!), mentreespugnando il parquet di San Antonio. Golden State aveva costruito il suo trionfo di gara 1 incenerendo Portland nel primo quarto. Evidentemente i Blazers hanno imparato la lezione: stavolta succede proprio il contrario,. Ma è qui che viene fuori tutta la forza di Golden State (ancora senza Curry), che riesce a restare in partita tornando a -3. Già si prevede un imminente sorpasso, e invece Portland si riporta inaspettatamente sul +11, chiudendo il primo tempo a +8 (59-51). Si ricomincia, e la musica non cambia. Lillard sembra essere in giornata di grazia, e i Blazers mantengono un discreto vantaggio su Golden State anche nel terzo quarto (87-76). Ma nell'ultimo quarto i Warriors fanno quello che sanno fare: impressionare tutti.. Negli ultimi 5'50'' Portland realizza un solo canestro: vince Golden State dopo la grande paura, i Warriors sono sul 2-0. Alzi la mano chi si aspettava una grande reazione di Oklahoma dopo i disastri di gara 1. Pochi, forse nessuno. Invece i Thunder di gara 2 sembrano tutta un'altra squadra rispetto all'Armata Brancaleone presa a schiaffi da San Antonio nella prima sfida.: netto fallo di Dion Waiters (gomitata sul petto di Ginobili) non sanzionato. Un erroraccio ammesso a fine gara anche dal capo della terna, Ken Mauer: "Era fallo in attacco e possesso per gli Spurs". Nel primo quarto Oklahoma fa capire subito le sue intenzioni,: San Antonio non si scompone, e guidati dal solito Aldridge riprendono i Thunder già all'inizio del secondo quarto. Oklahoma tiene duro, non molla, risponde colpo su colpo e chiude il primo tempo in vantaggio di 3 lunghezze sugli Spurs. Nel terzo quarto subito allungo ospite, ma San Antonio recupera ancora una volta (-1). Nell'ultimo quarto, quando tutti si aspetterebbero a questo punto un'impennata degli Spurs, è ancora Oklahoma a scappare sul +9.fino al fallo di Ibaka, che permette a Westbrook di realizzare i liberi decisivi. Oklahoma pareggia la serie, ma il successo resta macchiato dal gravo errore arbitrale che non verrà dimenticato facilmente.