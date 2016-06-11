NBA Finals, riscatto Golden State: 3-1 ai Cavs, titolo ad un passo

I gialloblu di Oakland riscattano immediatamente la sconfitta in gara 3 sul parquet di Cleveland,, portandosi sul 3-1 nelle Finals: ora l'anello è veramente molto vicino, e già gara 5 ad Oakland può assegnare il titolo agli uomini di Steve Kerr. Avevamo detto che finora il grande assente di questa finale era. Il play gialloblu non era ancora riuscito a trascinare Golden State con una delle sue prestazioni scintillanti. Bene, abbiamo parlato troppo presto:. Praticamente il migliore in campo in una delle sfide più delicate, con Cleveland caricata dalla roboante affermazione in gara 3 e dal vantaggio di poter giocare nuovamente di fronte al proprio pubblico. Insomma, quando la posta in palio è alta e la palla comincia a scottare, Curry non delude mai. Non solo Curry, comunque.e sulle performance nettamente positive di Barnes (14 punti, 4/5 da tre), Igoudala e Green, autorevoli e concentrati in difesa. Cleveland non ha potuto nulla,. LeBron (che ha già perso quattro Finals in carriera) non ha mantenuto i livelli pazzeschi di gara 3, fermandosi a 25 punti (pur con 9 assist e 13 rimbalzi). Deludente Kevin Love, male a rimbalzo e carente in fase di realizzazione.: ecco perchè l'impresa a cui è chiamata Cleveland appare a dir poco disperata. Specie se l'avversario si chiama Golden State. La sfida (probabilmente la più bella della serie) ha visto un primo tempo tutto sommato equilibrato, con i Cavs sempre dentro la partita., con un redivivo Curry e un LeBron piuttosto attivo. Nel secondo quarto sale in cattedra Irving, e i Cavs vanno al riposo sul 55-50. Ad inizio secondo tempo. Golden State potrebbe crollare, e invece si rialza: gli Splash Brothers cominciano a segnare da tutte le parti, i Warriors tornano avanti 79-73. Controsorpasso Cleveland ad inizio ultimo quarto (81-79),. Praticamente il sigillo sulla sconfitta. A poco più di 3 minuti dalla fine Curry sigla il +10 (96-86), i Cavs provano a reagire, ma i Warriors controllano e volano sul 3-1.. Gara 5 ad Oakland nella notte tra lunedì e martedì: la Oracle Arena è pronta a spingere i propri eroi verso il secondo anello consecutivo.