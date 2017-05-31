Tra i free agent anche Gallinari, ma Denver non trema: si punta al nuovo accordo

Se tutte le attenzioni della NBA - e non solo - sono concentrare sulla supersfida, che per il terzo anno consecutivo si affronteranno nelle Finals, le varie franchigie cominciano a muoversi in sede di mercato per rinforzare i propri roster. Il mese di giugno sarà interessato dal Draft - con la prima scelta che sarà dei Boston Celtics - mentre la prima settimana di luglio. Tra questi, anche un nome illustre che ci riguarda molto da vicino:, che ha deciso di uscire dall'accordo che lo legava ai Denver Nuggets con un anno d'anticipo. A riportarlo è uno dei massimi esperti del mercato NBA,, che spesso riesce a centrare bombe di mercato con un certo anticipo. Come spiegato dall'esperto statunitense, la scelta del Gallodel giocatore italiano alla franchigia del Colorado. I rapporti sono da sempre molto buoni, se non "ottimi" come più volte ribadito dallo stesso Gallinari. Ecco perchè la mossa del 28enne sembrerebbe subordinatadi quello percepito fino ad ora (16,1 milioni di dollari, ndr). Allo stato attuale, nessuno dei team NBA sembra intenzionato ad offrire un contratto all'altezza delle richieste di Gallinari, mentre proprio il legame molto forte con il giocatore spingerebbe Denver a fare questo passo. E poi, in società, nessuno vuole privarsi del Gallo. Le parole del general managersono state chiare: Gallinari non si tocca, anche perchè le ultime due stagioni sono state davvero positive in termini di rendimento. Ma quali saranno gli altri giocatori "top" che entreranno in regime di free agent?, senza dimenticare Griffin dei Los Angeles Clippers e lo stesso Chris Paul, già corteggiato da moltissime squadre.