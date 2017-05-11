Playoff, Buscaglia chiama a raccolta i tifosi: "Serve la spinta del PalaTrento"
di Redazione
11/05/2017
Tutto pronto per l'inizio dei quarti di finale dei playoff del campionato di Serie A di basket maschile. La formula è invariata rispetto alle passate stagioni: gara 1 e gara 2 in casa della squadra meglio classificata, gara 3 e l'eventuale gara 4 in casa dell'altra squadra, eventuale gara 5 di nuovo sul parquet del team con la miglior posizione di classifica. Tra le sfide più interessanti che propone la griglia playoff c'è senza dubbio quella che vede di fronte l'Aquila Trento di coach Buscaglia e la Dinamo Sassari di Federico Pasquini, classificatesi rispettivamente quarta e quinta. Esattamente come nel 2014/2015, quando le due compagini si affrontarono nei quarti di finale di quell'edizione: allora la spuntò Sassari, ma l'impressione è che stavolta la sfida si giocherà più sul filo. Entrambi i team arrivano a questo scontro in buona salute. Trento è quella che ha fatto più punti nel girone di ritorno, ma anche la Dinamo ha disputato un buon finale di stagione, rovinato solo dal ko a Caserta contro la Pasta Reggia. In campionato, gli uomini di Pasquini hanno vinto entrambi i match: anche per questo dalle parti del PalaTrento hanno una grande voglia di riscatto. "Entriamo nella serie con grande entusiasmo, e con la consapevolezza che esserci guadagnati il fattore campo ha un valore relativo dal punto di vista tecnico, ma può esserci di grande sostegno dal punto di vista emozionale - ha detto Buscaglia in un'intervista a "La Voce del Trentino" - Quel pizzico di pressione in più che in questi casi giocare in casa ti mette addosso, sarà infatti ampiamente compensato dalla straordinaria spinta che avremo dal PalaTrento nell’impattare gara 1". Nel frattempo la Dinamo ha già cominciato a programmare la prossima stagione. Da ieri e sino al prossimo 10 giugno la società ha riservato agli abbonati la possibilità di esercitare il diritto di prelazione per il prossimo anno.
