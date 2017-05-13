Playoff, Trento-Sassari 65-55: il primo round va a Buscaglia

La sfida iniziale del quarto di finale tra la Dolomiti di coach Buscaglia e la Dinamo Sassari finisce 65-55 per i padroni di casa, che si portano così sull'1-0 nella serie. Come si evince dal punteggio, a farla da padrone per tutta la durata del match è statadi entrambe le squadre: il dato relativo alle percentuali al tiro, veramente pessimo, ne è una prova lampante. Probabilmente sia Trento che Sassari sono state un pò frenate dalla tensione dell'esordio in questi playoff: a differenza dei sardi,. Una vittoria preziosa, che dà fiducia all'ambiente, ottenuta contro una squadra che in campionato aveva rifilato due sconfitte su due alla truppa allenata da Maurizio Buscaglia. Se nel primo tempo l'equilibrio regnava incontrastato - al riposo il punteggio era di 27-26 per l'Aquila - è nella ripresa che, colpendo quando gli avversari si trovavano in evidente difficoltà. I padroni di casa scardinano l'attenta (fino ad allora) retroguardia sassarese, le bombe di Beto. Distacco che aumenta con i due liberi di Flaccadori. L'ultimo quarto è privo di una reazione da parte degli ospiti. L'Aquila Trento resta concentrata e in totale controllo sul match.fanno alzare bandiera bianca alla Dinamo, che ha una piccola reazione nel finale buona solo ad 'ammorbidire' il passivo. In conferenza stampa tutta la soddisfazione del coach dei trentini, Maurizio Buscaglia: "Ci siamo dimostrati solidiAbbiamo fatto una buona partita", ha detto il trainer. "Ci siamo disuniti, abbiamo mosso poco la palla e in un amen ci siamo ritrovati sotto di 20 punti - ha detto invece Pasquini in riferimento al secondo tempo dei suoi -, resettare e tornare qui dopodomani più pronti di stasera".