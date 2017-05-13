Cuore Washington, Boston beffata allo scadere: si va a gara 7

Già pregustava la finale di Conference contro Cleveland. Invece, se vorrà davvero arrivarci,, che non ha intenzione di mollare nemmeno un centimetro. Ieri i Wizards hanno mostrato tutto il loro cuore e la loro grinta, sintetizzati nella reazione finale e la tripla sul filo di lana dell'idolo di casa John Wall., che rimanda ogni discorso a gara 7. La bomba di Wall ha fatto esplodere il Verizon Center, uno dei parquet meno espugnati della Lega: non è un caso seAlmeno fino ad ora: Washington ha tutte le intenzioni - e le carte in piena regola - di farlo saltare lunedì al TD Garden. I Wizards l'hanno ripresa per il rotto della cuffia. Non solo con la tripla finale di Wall, ma anche con il pesantissimo contributo di: è stato lui a mettere dentro il tiro da tre a poco più di un minuto dal termine che ha ridato linfa vitale a Washington. Wall&Beal, la coppia d'oro dei capitolini, hanno totalizzato 33 punti di cui 13 nell'ultimo quarto: il duo è stato ben assistito da Morris (16 punti e 11 rimbalzi) e Gortat, 13 rimbalzi, per un veroda parte degli uomini di coach Brooks. Boston ha ritrovato il miglior Thomas (27 punti), ma è andata male al tiro (40,2%) e soprattutto a rimbalzo.consolidando il vantaggio alla fine del terzo quarto (69-66), ma negli ultimi 70 secondi hanno gettato via il successo, subendo il feroce ritorno dei Wizards. A 7 secondi dalla finea far rimettere il muso avanti alla franchigia del Massachusetts, ma il capolavoro di John Wall ha messo il sigillo sulla vittoria dei padroni di casa. C'è tempo anche per l'ultimo tentativo disperato dei Celtics, ma il tiro di IT finisce sul ferro.