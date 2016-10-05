"Potrei anche smettere", Gianluca Basile ad un passo dal ritiro

Le parole pronunciate da, attualmente in forze all'Orlandina, hanno lasciato tutti gli appassionati di basket con il fiato sospeso. Non è ancora chiaro se l'ex Fortitudo e Barcellona intenda smettere ora (questa stagione,, è già cominciata senza vederlo in campo) oppure al termine di questo campionato. Sta di fatto che stretto giro l'ex guardia della Nazionale appenderà la canotta al chiodo. Lo ha detto lo stesso Basile, la nuova trasmissione di Rai Sport 1 dedicata interamente alla pallacanestro, andata in onda per la prima volta ieri pomeriggio. Basile ha ricordato("Vengo da Ruvo di Puglia", ndr) sottolineando come nel suo paesino la pallacanestro ad alti livelli fosse uno sport praticamente sconosciuto. "Ho cercato di entrare in questo sport in punta di piedi, senza fare troppo rumore e- ha raccontato Basile - Non mi piace festeggiare un addio, la verità è che non so neanche io cosa farò. Ho bisogno di un momento di pausa e questa cosa la pensavo già da un paio d'anni.e bisogna avere il coraggio di alzare la mano e dire basta nel momento giusto". Alla domanda su chi potrebbe essere il suo degno erede, Basile ha risposto senza esitazioni: "- ha detto la guardia - In attacco ha già raggiunto un buon livello e se migliorerà in difesa potrà togliersi tante soddisfazioni". Famoso per i suoi "tiri ignoranti" (come ama definire lui stesso le sue bombe da tre), Gianluca Basile nella sua lunga carriera è riuscito a conquistare, una Eurolega, due campionati spagnoli e due coppe iberiche e due supercoppe spagnole vinte nelle file del Barcellona,con la Nazionale azzurra: tra queste, spiccano un oro europeo, vinto in Francia nel 1999, e l'argento di Atene 2004.