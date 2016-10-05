NBA, preseason: Warriors a valanga, buona la prima per Gallinari

Prosegue la 'preseason' delle franchigie NBA in vista dell'inizio del campionato 2016/2017,con la sfida tra i campioni in carica di Cleveland e i New York Knicks. I Golden State Warriors si riscattano. Dopo l'esordio negativo contro i Raptors,: 30 punti di Klay Thompson. Amaro il rientro in campo dei San Antonio Spurs,. Va detto, a parziale giustificazione, che nelle file di San Antonio mancavano elementi di spessore come Gasol, Aldridge, Ginobili e Parker. Una tripla di Rashad Vaughn, mentre Memphis e Portland regolano rispettivamente Orlando (102-97) e Utah (98-89). Buona la prima per: i suoi Denver Nuggets hanno infatti battuto i Toronto Raptors (che venivano da una bella vittoria contro Golden State). Il giocatore italiano ha messo a segno 14 punti, e i Nuggets hanno avuto la meglio 108-106.: 20 punti e 9 rimbalzi. Non è andata bene, invece, a Marco Belinelli: gli, vittoriosi 95-88 nonostante l'assenza di Nowitzki. Decisivo Seth Curry, fratello dello "Splash Brother" dei Warriors, che ha totalizzato 20 punti in 22 minuti di gioco. Ci spostiamo in Spagna,: lo spagnolo ha trascinato il Real Madrid al successo (142-137) all'overtime, realizzando complessivamente 22 punti.All'inizio sembrava dover restare fuori per soli tre mesi,. Davvero una grande sfortuna, che perdono uno dei "rookie" più promettenti dell'intero panorama NBA. La frattura al quinto metatarso del piede destro, che costringerà Simmons all'operazione,, che starebbe spingendo per farlo restare ai box per tutta la stagione, in modo da recuperare al meglio da un infortunio piuttosto delicato. Intanto, i 76ers hanno sconfitto Boston in preseason (92-89):, fermo da quasi due anni.