"Repubblica Sport LiveScore", la nuova app per seguire i match in tempo reale

la nuova app che permetterà a tutti gli appassionati di basket di seguire in diretta le partite del campionato di basket di Serie A. L'applicazione, completamente gratuita, sarà disponibile per Android e iOS e garantirà a tutti i tifosi delle 16 squadre che partecipano al massimo campionato (e non solo a loro)sulle sorti dei propri beniamini. Inoltre, la nuova app consentirà di seguire in diretta anche l'andamento dei match di basket internazionali. L'accordo, siglato ufficialmente tra la Divisione Digitale del Gruppo Espresso e la Lega Serie A, consente l'utilizzo di dati e video del campionato di basket di Serie A. Pertanto, grazie a Repubblica Sport LiveScore, sarà possibile per tutti gli utenti seguire in tempo reale l'andamento delle partite,, che verranno caricati nel giro di pochi secondi. Un'idea realizzata per avvicinare sempre di più gli appassionati di sport al mondo della pallacanestro.: riavvicinare il più possibile le persone alla palla a spicchi, facendo ritrovare quell'interesse che sembra leggermente sopito ma che in rete continua ad essere molto presente."Il movimento italiano, ci si deve compattare, le minacce ci sono state anche negli altri Paesi, ma la reazione è stata diversa". Lo ha detto il commissioner di Euroleague e organizzatore di Eurolega e di Eurocup,, in riferimento alla decisione della lega italiana di posizionarsi al fianco della FIBA. Una scelta, per Bertomeu, fatta soprattutto per ottenere: "La Fip ha utilizzato la minaccia dell’esclusione dai giochi, segnale che non crede. Se Malagò e Petrucci la pensano così, allora lo dicano".