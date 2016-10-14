NBA, preseason: crollo Cavs, Russell non basta ai Lakers

Splendida affermazione quella dei Raptors, che strapazzano i Cavs alla Quicken Loans Arena: 94-119, con unstrepitoso (25 punti). Va detto che Cleveland era priva del suo uomo migliore -- ma sta di fatto che Toronto ha dimostrato di essere all'altezza dei campioni in carica, vincitori lo scorso anno in finale di Conference proprio sulla compagine canadese. E' solo preseason, d'accordo, ma quello di stanotte è certamente, e non è detto che non provochi qualche crepa nella franchigia dell'Ohio. Cleveland fa vedere le cose migliori solo nel primo quarto: poi si scatena Lowry, che manda in crisi la retroguardia Cavs.Nel secondo tempo entrambi i coach fanno ruotare i loro roster e l'intensità di gioco inevitabilmente scende, ma Toronto resta sempre molto concentrata e commette pochissimi errori rispetto a Cleveland, andando a chiudere il match con un bel +25., ma il dubbio resta: incidente di percorso o squadra 'normale' senza LeBron? Al campionato l'ardua sentenza... Negli altri match non si può non menzionare: i suoi 31 punti e 11 assist non bastano però ai losangelini per avere la meglio sui Sacramento Kings, che vincono 104-116, ma la prova del play è ancora da applausi. Male i, che perdono pesantemente contro i Washington Wizards (100-79), male anche Oklahoma,(94-110, 21 punti di Gasol). Successo di misura dei Los Angeles Clippers su Portland: 109-108, decisivi i 26 punti di Blake Griffin. La giornata di preseason si chiude, che regolano rispettivamente i Brooklyn Nets e gli Atlanta Hawks.