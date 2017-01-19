Il ritorno da avversario di Austin Daye: "L'Italia è casa mia..."

La sfida di stasera tra l'Olimpia Milano e il Galatasaray vede tra i protagonisti uno che il campionato italiano lo conosce bene., che l'anno scorso conquistò il titolo di capocannoniere con la Consultinvest Pesaro. "Non avevo aspettative quando sono arrivato ma col passare delle settimane mi sono reso conto che sarebbe stato- ha detto Daye alla "Gazzetta dello Sport" - Lo staff, i tifosi, amici di famiglia che mi hanno trattato come un figlio, un’esperienza speciale". Ora Daye milita nel Galatasaray, e con i suoi nuovi compagni chiede strada al team di Repesa, in piena crisi di risultati in Eurolega:. L'ex pesarese prova ad analizzarne i motivi: "L'Olimpia ha perso Gentile, ha avuto infortuni, forse i giocatori che ha non funzionano per il sistema di gioco che utilizza - dice Austin Daye -. Vincere in trasferta è difficilissimo e se non riesci a consolidare il fattore campo, la strada diventa tutta in salita". Infine, un passaggio anche su quanto è accaduto recentemente a Istanbul,e provocato grande apprensione nella popolazione. "La sera dell’ultimo dell’anno è venuta a trovarmi con suo fratello e(il locale dell’attentato che ha fatto 39 vittime, ndr.) - racconta Daye - salvo poi cambiare programma, fortunatamente".Cresce sempre di più l'attesa a Ravenna per la super sfida di domenica prossima al PalaDeAndrè contro la Fortitudo. Come comunicato dalla stessa OraSì,(compresi i tagliandi acquistati dalla tifoseria ospite): si va verso il tutto esaurito. I prezzi: intero 13 euro, ridotto under 14 e over 65 9 euro, poltrona 20 euro.